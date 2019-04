A Castel del Monte, Trani, Barletta e Altamura la tappa della rievocazione della storica “Targa di Puglia 29/04/2019 Si intitola “Le Corse di Federico” e porterà 25 equipaggi provenienti da tutta Italia, a bordo di splendide auto d’epoca, sulle orme di uno dei più affascinanti personaggi della nostra storia, amante della Puglia a tal punto da sceglierla come culla delle sue residenze predilette: Federico II di Svevia.



Si tratta della seconda tappa della rievocazione della storica “Targa di Puglia” – unico giro automobilistico dell’intera regione svoltosi nel 1931 – organizzata dall’omonima Associazione Sportiva Dilettantistica, che si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2019 toccando le località di Castel del Monte, Trani, Barletta e Altamura e ripercorrendo i tracciati di antiche gare automobilistiche pugliesi.

Dopo il grande successo della prima tappa, “Gargano: un nostro Patrimonio”, svoltasi lo scorso ottobre nella terra dei due Patrimoni Unesco, Targa Puglia propone un nuovo e suggestivo itinerario da percorrere in un lento tour all’insegna della riscoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali della nostra terra.

Tutti i dettagli dell’evento saranno presentati in occasione di una conferenza stampa che si terrà Martedì 30 Aprile alle 10.30 nella Sala Giunta del Comune di Barletta. Prenderanno parte il Sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito, l’Assessore Comunale alla Cultura, Michele Ciniero, i rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia BAT e dei Comuni di Trani e di Altamura, il Presidente dell’A.S.D. Targa Puglia, Michele Perla, il Presidente dell’Automobile Club Bari-Bat Francesco Ranieri, il VicePresidente del FAI Puglia Rossella Ressa e l’Assessore alla Cultura del Comune di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba, che passerà simbolicamente il testimone dell’evento al Comune di Barletta. A moderare la conferenza stampa sarà il giornalista Gustavo Delgado.