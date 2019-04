[PHOTOGALLERY] Bari - Casa della prevenzione e della gestione dei conflitti:protocollo d’intesa per la creazione del nuovo servizio 29/04/2019 Casa della prevenzione e della gestione dei conflitti:

questa mattina la firma del protocollo d’intesa per la creazione del nuovo servizio promosso dall’assessorato al Welfare







Questa mattina, nel Centro servizi per le famiglie di Santa Rita - Carbonara, è stato firmato il protocollo d’intesa per la creazione della “Casa della prevenzione e della gestione dei conflitti”, promossa dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari e realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia e i garanti regionali dell’Infanzia e dei Diritti delle persone private della libertà con l’impegno di promuovere un luogo e dei modelli di relazione e della gestione dei conflitti fondati sulla pratica di una cultura di pace, dialogo e convivenza solidale. Per conto dell’amministrazione comunale ha siglato il documento l’assessora al Welfare Francesca Bottalico.

“In un momento storico e sociale in cui troppo spesso si diffondono messaggi che incitano all’odio, alla violenza e all’intolleranza - dichiarato Francesca Bottalico - intendiamo dotare la nostra città di un luogo aperto a tutti, che reperisca e metta a disposizione dei cittadini risorse specializzate, come i mediatori e gli educatori, nell’ambito di un servizio pubblico in grado di offrire delle soluzioni alternative. Alle situazioni conflittuali, generate da reati o da crisi familiari, sociali o scolastiche, rispondiamo con la promozione di culture e pratiche di dialogo, attraverso la presa in carico e la verifica oggettiva della possibilità di mediare e generare confronti positivi, con l’ausilio di esperti e all’interno di percorsi di responsabilizzazione delle parti coinvolte. Sono fiera di questo ennesimo risultato, ottenuto dal Welfare cittadino grazie alla collaborazione di più enti istituzionali e alla condivisione di un prezioso lavoro di rete”.



Oltre al Comune di Bari, hanno siglato l’accordo i rappresentanti di C.G.M. - Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, UIEPE- Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata, P.R.A.P. - Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Puglia e Basilicata, Corte D’Appello di Bari, Tribunale Ordinario di Bari, Tribunale per i Minorenni di Bari, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, Tribunale di Sorveglianza di Bari, Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante regionale per i diritti dell’infanzia e adolescenza e Casa Circondariale di Bari.