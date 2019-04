lecce 1 MAGGIO SOCIAL SPRING FEST 30/04/2019 Una lunga giornata di festa negli spazi esterni delle Manifatture Knos con tanti appuntamenti per adulti e bambini. In programma live e dj-set, arrampicata sportiva, tango, capoeira, fioretto, attività in ciclo officina, giocoleria, cucina multietnica, il Mercato Contadino di Oltre Mercato Salento e il consueto appuntamento mensile con El Mercatone targato Lobello Records.

1° maggio a Lecce con una lunga giornata di festa negli spazi esterni delle Manifatture Knos di Lecce. Dalle 10 fino alle 22 (ingresso libero) spazio a musica live, dj-set, performance, intrattenimento, mercatini e attività per adulti e bambini. In programma, nelle divere aree del giardino del centro culturale, laboratori di marionette e teatro per bambini a cura della compagnia Teste di Legno, atività di riparazione e costruzione biciclette nella Ciclofficina Popolare Knos, arrampicata sportiva a cura di Sud Est Climb Indoor, performance di tango di Beltango Lecce e performance capoeira a cura di Plantae Capoeira, circo e giocoleria con Cirknos, attività di fioretto, cinque cerchi olimpici con Nest Sport. E ancora, cucina multietnica con i piatti tipici preparati dalle comunità straniere residenti a Lecce e un grande spazio allestito a luna park con giochi gonfiabili e giostre per bambini. Durante la giornata ci sarà anche il Mercato Contadino con il gruppo di acquisto solidale di Oltre Mercato Salento e le sue coloratissime bancarelle per una spesa consapevole, bio e a km0, un evento che negli anni è diventato una vera e propria festa del buon cibo e un'occasione di incontro dove è possibile acquistare prodotti naturali e biologici direttamente dai produttori locali. Per la festa del 1° maggio torna anche il consueto appuntamento mensile con El Mercatone targato Lobello Records: non un semplice mercatino delle pulci ma un vero e proprio happening che ogni mese colora il centro culturale salentino con decine di bancarelle di espositori provenienti da tutta la Puglia. Scovare un oggetto introvabile o il disco della vita, una mise anni 70 o piccoli arredi di modernariato in un'atmosfera che ricorda lo storico "mercatino" londinese di Camden Town. Per tutta la giornata inoltre sarà aperto il bar del centro culturale.