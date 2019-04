Bari - “ASPETTANDO CROHN. L’AGENDA IMPOSSIBILE” 30/04/2019 Arriva in Puglia la campagna sociale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Crohn

Bari, 9 maggio ore 12.00

Sala Massari, Palazzo di Città, Corso Vittorio Emanuele II, 84



La malattia di Crohn è una patologia infiammatoria cronica dell’intestino che colpisce poco meno di 100.000 persone in Italia, soprattutto tra i 20 e i 30 anni. I sintomi, dolori addominali, perdita di peso e diarrea, fatica, perdita di peso o febbre, si manifestano in modo imprevedibile e influenzano la vita quotidiana di chi soffre di questa malattia, con importanti risvolti sulle loro relazioni personali, lavorative e sociali.

Arriva in Puglia la campagna di comunicazione sociale “Aspettando Crohn. L’agenda impossibile” patrocinata dalla Regione Puglia, dall’associazione pazienti A.M.I.C.I. Onlus e dalla società scientifica IG-IBD (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Diseases), e promossa da Janssen Italia, per favorire l’informazione e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Crohn e sulla complessità della condizione delle persone che ne soffrono.

La presentazione della campagna in Puglia è l’occasione per discutere non solo dell’impatto di questa malattia, ma anche dell’accesso alle terapie innovative e della tutela dei pazienti.

Ne parleremo con:

• Giovanni Gorgoni, Direttore Generale A.Re.S.S. Agenzia Regionale Strategica per la Sanità ed il Sociale

• Fabrizio Bossa, Referente regionale di IG-IBD; Casa Sollievo della Sofferenza IRCCS di San Giovanni Rotondo, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

• Salvo Leone, Direttore Generale AMICI Onlus

• Mariabeatrice Principi, Membro del Direttivo di IG-IBD; Azienda Policlinico Universitario Bari, Divisione Gastroenterologia

• Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato Janssen Italia e Presidente Farmindustria