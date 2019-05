“A Fashion Journey to Southern Italy - It’s wedding time” incorona Lecce regina della moda sposa e cerimonia Made in Sud 01/05/2019 Il 6 e il 7 maggio 2019, circa 60 buyer e giornalisti atterreranno in Puglia



Il mondo della moda sposa e cerimonia Made in Italy s’incontra a Lecce per una due-giorni dedicata all’internazionalizzazione. “A Fashion Journey to Southern Italy - It’s Wedding Time!” è l’appuntamento da segnare in agenda per il 6 ed il 7 maggio 2019. Nella città pugliese atterreranno circa 60 operatori internazionali, tra buyer e giornalisti, per incontrare 45 aziende manifatturiere del settore provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.



Promossa da ICE-Agenzia e realizzata in collaborazione con la Regione Puglia nell’ambito del PES II - Piano Export Sud II, “It’s wedding time” si inserisce in un ampio programma progettato per le MPMI - microimprese, piccole e medie imprese - con la finalità di potenziarne la capacità di esportazione ed incrementare la quota di export ascrivibile alle Regioni del Mezzogiorno.



Protagoniste dell’evento saranno le 45 imprese produttrici di moda sposa e cerimonia, calzature ed accessori, con produzione esclusivamente Made in Italy. A loro è data la possibilità di incontrare ed avviare rapporti commerciali e di scambi con una delegazione di buyer e giornalisti specializzati, accuratamente selezionata dagli uffici ICE esteri e provenienti da: Belgio, Spagna, Francia, Romania, Polonia, Ungheria, Russia, Kazakistan Tunisia, Australia, Stati Uniti, Cina, Giappone, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Libano.







Dopo gli incontri commerciali gli ospiti stranieri avranno la possibilità di visitare alcune delle sedi produttive delle aziende partecipanti, dove sarà possibile comunicare non solo il valore della manifattura ma anche il contesto, il carattere e il genius loci del territorio di ideazione e produzione delle collezioni.



Una grande opportunità anche per il territorio pugliese: l’inconfondibile e magico scenario del Salento accoglierà la delegazione di acquirenti e giornalisti stranieri, ai quali sono riservati educational tour tra bellezze barocche e natura mozzafiato.



“A Fashion Journey to Southern Italy - It’s wedding time” è l’eccellenza del Mezzogiorno che si racconta al mondo tra la ricercata perfezione della fattura Made in Italy e il caleidoscopio di emozioni che solo il nostro Paese sa regalare.