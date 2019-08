25 agosto - FIORELLA MANNOIA “PERSONALE TOUR” a Barletta 25/08/2019 25 agosto

BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO



Dopo l’annuncio dei primi concerti nei teatri d’Italia con cui FIORELLA MANNOIA tornerà a breve sul palco per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo album “PERSONALE”, si aggiungono nuove date al suo “PERSONALE TOUR” che questa estate toccherà, per la Puglia, la città di Barletta. L'appuntamento è per il 25 agosto alle 21.00 nella suggestiva cornice del Fossato del Castello

I biglietti per la nuova data del tour sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati

Intanto prosegue il successo di “PERSONALE”, il nuovo album di inediti di FIORELLA MANNOIA uscito lo scorso 29 marzo che l'artista descrive come una «piccola e umile “personale”». A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l’artista ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.

«Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere. Non c’è età per scoprire nuove passioni – racconta Fiorella – io ho scoperto da poco quella della fotografia. Per questo ho voluto abbinare ad ogni brano uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni».

Composto da 13 brani, questa la tracklist di “PERSONALE”: “Il peso del coraggio”, “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Smettiamo subito”, “L’amore è sorprendente”, “Il senso”, “Un pezzo di pane”, “Penelope”, “Resistenza”, “Anna siamo tutti quanti”, “Carillon”, “L’amore al potere” e “Creature” (Bonus Track “Canzone Sospesa” con Antonio Carluccio).