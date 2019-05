Bari - ArteBari, l’unica fiera d’arte moderna del Sud Italia torna in città 03/05/2019 Dal 4 al 6 maggio in Fiera del Levante il network delle rassegne artistiche italiane

ArteBari, l’unica fiera d’arte moderna del Sud Italia

La grande arte torna in città



Dopo una pausa di dieci anni riprende alla Fiera del Levante l’esposizione di arte contemporanea che a partire dal 2019 si chiamerà ArteBari. Una nuova denominazione per una manifestazione di alto livello nonché unica fiera d’arte moderna presente nel Sud Italia: l’evento fa parte del circuito Arte che la società organizzatrice padovana N.E.F. - Nord Est Fair srl, da anni declina sui territori di Padova, Genova, Parma, Forlì, Vicenza.



Circa cinquanta tra le principali gallerie italiane di fama nazionale e internazionale, con sedi in 9 regioni (Puglia, Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Abruzzo) e due galleristi della Slovenia e degli Stati Uniti, saranno quindi presenti nei padiglioni 18 e 20 della Nuova Fiera del Levante (via Verdi – ingresso Edilizia) da sabato 4 a lunedì 6 maggio proponendo opere di 1.200 artisti contemporanei del Novecento.



Nell’allestimento in Fiera i visitatori vedranno una collettiva di opere dei più grandi nomi dell’arte moderna portati da galleristi la cui fama costituisce garanzia di qualità per il mercato dei collezionisti e degli appassionati. Tra gli espositori i nomi di maggior spicco sono quelli di Galleria Accademia Torino, La Spirale di Milano, Deniarte di Roma, FerrarinArte di Legnago (Vr), Arte Ce.Co di Milano, Galleria Cinquantasei di Bologna, Andrea Ingenito Contemporary Art di Milano e Napoli, Daliano Ribani Arte di Carrara, Ca’ di Fra’ di Milano, Galleria Damiani di Bari.



Al pubblico ArteBari consente un’immersione in tutte le correnti artistiche del Novecento; inoltre presenta opere espresse da nuovi talenti emergenti in forte ascesa, a cui guardano con interesse investitori e collezionisti: si tratta della sezione espositiva Contemporary Art Talent Show, in cui artisti indipendenti propongono i loro progetti innovativi intervenendo con quadri, sculture, installazioni che hanno per comun denominatore il costo inferiore a 5.000 euro. E questo anche nell’ottica di avvicinare una platea più ampia e le giovani generazioni.

Sponsor di ArteBari è, come in tutte le altre fiere a marchio N.E.F., Banca Mediolanum.



Anteprima di ArteBari. L’anteprima dell’evento (su invito) sarà venerdì 3 maggio alle ore 18. ArteBari osserverà il seguente orario: sabato e domenica dalle ore 10 alle 20, mentre lunedì 6 maggio la manifestazione chiuderà alle ore 13. Ingressi da via Verdi (ingresso Edilizia).



Orari e biglietti: Biglietti ingresso 5 euro, ridotti 3 euro. Ridotti, anche scaricabili dal sito https://www.artebari.it/, per chi attesta l’appartenenza a queste categorie: over 65, studenti diversamente abili con invalidità inferiore all’80% (NO accompagnatore), ragazzi dai 13 ai 17 anni, gruppi (minimo 10 persone), forze dell’ordine.



Ingresso gratuito: ingresso gratis per i diversamente abili con invalidità superiore all’80% e per l’accompagnatore; per i ragazzi entro i 12 anni e per le scolaresche (accompagnatori compresi) previa richiesta alla Segreteria Organizzativa via mail o fax, SEGRETERIA NORD EST FAIR SRL via A. Costa, 19 – 35124 Padova