Bari - ArteBari. 8.000 visitatori all'unica fiera d'arte contemporanea del Mezzogiorno 06/05/2019





In tre giorni la 1^ edizione di ArteBari, mostra - mercato allestita nella nuova Fiera del Levante è stata visitata da 8.000 persone. Che si sia trattato dell’unica fiera d’arte moderna presente nel Mezzogiorno è stato uno degli elementi attrattivi: l’altro è il fatto che nei padiglioni 18 e 20 della Fiera di Bari dal 4 al 6 maggio si sono dati appuntamento circa 50 tra le più importanti gallerie italiane giunte da Puglia, Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Abruzzo, Slovenia e Stati Uniti, per un evento portato in Puglia dalla società padovana N.E.F. - Nord Est Fair srl attiva nell’organizzazione di fiere d’arte a Padova, Genova, Parma, Forlì, Vicenza.

Gli autori presentati sono stati moltissimi: da Andy Warhol a Giacomo Balla, Carlo Carrà, Gino Severini, Fortunato Depero, Mario Sironi; e ancora Afro, Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Tano Festa, Georges Mathieu, Roberto Crippa, Lucio Fontana, Virgilio Guidi, Maurice Utrillo, Massimo Campigli, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis, Giorgio Morandi, Tullio Crali, Pietro Annigoni, Antonio Bueno, Renato Guttuso, Giuseppe Migneco, Aligi Sassu, Remo Brindisi, Mario Schifano, Arman, Mimmo Rotella e Jacques Villeglé, Emilio Vedova, Zoran Music, Marc Chagall, Arnaldo Pomodoro e molti altri, con forte presenza della Pop Art americana e italiana.

Tra gli espositori i nomi di maggior spicco sono quelli di Galleria Accademia Torino, La Spirale di Milano, Deniarte di Roma, FerrarinArte di Legnago (Vr), Arte Ce.Co di Milano, Galleria Cinquantasei di Bologna, Andrea Ingenito Contemporary Art di Milano e Napoli, Daliano Ribani Arte di Carrara, Ca’ di Fra’ di Milano, Galleria Damiani di Bari.

Nella sezione espositiva Contemporary Art Talent Show, ArteBari ha proposto anche opere di nuovi talenti emergenti in ascesa. Sponsor di ArteBari, come in tutte le altre fiere a marchio N.E.F., è Banca Mediolanum. www.artebari.it