10 maggio - Dirotta su Cuba feat. Fabrizio Bosso a Monopoli (Bari) 10/05/2019 Venerdì 10 Maggio 2019 i Dirotta su Cuba fanno tappa a Monopoli nella meravigliosa scenografia offerta da Villa Carenza con un concerto di grandi successi e di nuove canzoni. Special Guest l'eclettica tromba di Fabrizio Bosso in perfetta armonia con l'acid jazz dei Dirotta per dare vita a sonorità inedite.



Dopo l’album “Studio Sessions vol.1” e il relativo tour con ospiti di eccezione come Mario Biondi, Neri per Caso, Gege’ Telesforo e lo stesso Bosso, in cui la band toscana ha offerto una versione rivisitata del primo storico album con il quale si sono fatti amare al grande pubblico, i DSC tornano con un accattivante progetto discografico ed un energico live dal nuovo sound molto Funk con e con una band tutta rinnovata con Simona Bencini – VOCE , Stefano De Donato – BASSO , Francesco Cherubini – BATTERIA, Andrea De Donato – TASTIERE , Daniele Vettori – CHITARRA , Marco Caponi – SAX.



La band che ha portato il Funk in Italia negli anni ’90, si propone per la prima volta nel suo percorso artistico con un pezzo in inglese: un brano pop-funk con incursioni gospel ispirato da un viaggio a Londra, fatto dai DSC dopo oltre 20 anni di carriera, grandi collaborazioni e conferme, alla ricerca delle proprie radici musicali e del proprio sound.



Vent'anni di musica e successi con cui i DIROTTA SU CUBA hanno fatto infuocare, saltare e ballare le piazze e i ragazzi di tutta Italia da Gelosia a Liberi di Liberi da, da Sei tutto quello che non ho a Immaginarmi senza te, da Batti il Tempo a Solo baci etc. Tutto questo in un concerto che porterà sul palco un mix esplosivo dei suoi brani più celebri e altre nuove sorprese, proposti per l'occasione con nuovi, accattivanti arrangiamenti, arricchiti di classe ed energia travolgente dal grande trombettista italiano Fabrizio Bosso.



Villa Carenza – Contrada Due Torri 184 - Monopoli (Ba) - Ingresso ore 21.00 – Inizio concerto ore 22.00

Info e prenotazioni 3930740583 - 3481532197