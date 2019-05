ANCE LECCE: PARTE IL 10 MAGGIO L'INIZIATIVA NAZIONALE #BLOCCADEGRADO CON ATTIVITA' SUL NOSTRO TERRITORIO 10/05/2019 #BLOCCADEGRADO: AL VIA SU TUTTO IL TERRITORIO LA MOBILITAZIONE DEI NASTRI GIALLI.

BONERBA - ANCE PUGLIA: “FAREMO EMERGERE I DISAGI CHE OGNI GIORNO VIVONO I CITTADINI A CAUSA DELLA BUROCRAZIA"

RIZZO - ANCE LECCE: "DAREMO INIZIO AD UNA SERIE DI INIZIATIVE MEDIATICHE, PER RICHIAMARE

L’ATTENZIONE DEL MONDO POLITICO E CIVILE"







Lecce, 10 maggio 2019. È il momento di dire basta all’incuria e all’abbandono in cui versano città, infrastrutture, scuole, edifici e spazi verdi del Paese. E’ il momento di reagire a una burocrazia asfissiante che blocca tutto e peggiora le condizioni di vita di ognuno di noi.

Con questo obiettivo prende il via, a partire dal 10 maggio, in contemporanea su tutto il territorio nazionale, l’iniziativa dei nastri gialli #bloccadegrado, promossa dall’Ance insieme alla società civile, al mondo produttivo, alla filiera e a tutti coloro che vogliono reagire all’incuria e al degrado.

“Si tratta di una grande mobilitazione civile che punta a coinvolgere direttamente i cittadini –spiega il presidente di Ance Puglia Nicola Bonerba - che potranno segnalare e condividere facilmente, in prima persona, le situazioni di disagio e di difficoltà che vivono ogni giorno. Disagi originati, in primis, da quella ‘lentocrazia’ che denunciamo da anni e che fa sprofondare i territori in un degrado inammissibile”.

“Il nostro territorio è deturpato da strutture vetuste e degradate che rovinano la bellezza naturale di luoghi riconosciuti in tutto il mondo per il loro fascino e storia. Pertanto, ANCE Lecce - afferma il Presidente Giampiero Rizzo - darà inizio, a decorrere dall’11 maggio, ad una serie di iniziative mediatiche, volte a richiamare l’attenzione del mondo politico e civile”.

Grazie agli strumenti disponibili sul sito www.bloccadegrado.it (nastri, volantini e cartelli) chiunque può partecipare alla mobilitazione scattando foto da condividere sui social network (hashtag #bloccadegrado) e segnalando sullo stesso sito tutti i casi di degrado e di immobilismo presenti sui territori.