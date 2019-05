Da Molfetta ai Musei vaticani per raccontare un museo che dialoga, educa, vive 10/05/2019 Il Museo diocesano ospiterà a novembre il convegno nazionale AMEI





Si è svolta ieri, 9 maggio 2019, presso i Musei vaticani una giornata di studio promossa dall’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto, dedicata ai musei diocesani. Finalità della giornata raccogliere testimonianze ed esperienze per analizzare l’importanza di professionalità e competenze, nonché il ruolo dei giovani per la crescita di identità, governance e politiche culturali dei musei ecclesiastici.

Ad introdurre i lavori, che hanno visto la partecipazione di una delegazione del Museo diocesano di Molfetta, la direttrice dei Musei del Papa, Barbara Jatta, che ha sottolineato la “comune missione” di “tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e soprattutto di fede che ci è stato tramandato e dobbiamo consegnare alle generazioni future”.

Tra le cinque esperienze illustrate nella giornata, casi studio individuati su tutto il territorio nazionale dall’Ufficio Cei tenendo conto di dimensione, posizione geografica, metodo di lavoro, attività svolta, il Museo diocesano di Molfetta e la sua gestione in sinergia con la cooperativa FeArT. Ai responsabili dei musei italiani presenti è stata raccontata la “scommessa” della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi che nel 2010, al termine dei lavori di ristrutturazione, ha scelto di investire su un gruppo di giovani che ne potessero garantire una gestione sostenibile e coerente con le sue finalità proprie attraverso una cooperativa di laureati e professionisti della cultura in sinergia con un direttore incaricato dal vescovo.

Un’esperienza, sintetizzata nello slogan “Museo diocesano. Un luogo unico, un luogo di tutti” che racconta di “un museo che interagisce con il mondo esterno, dialoga, educa, vive”, mostrata ai presenti anche attraverso il video promozionale che il museo ha lanciato sui social negli scorsi mesi e che sinora ha raccolto migliaia di visualizzazioni e centinaia di condivisioni.

Al termine dei lavori pomeridiani, l’annuncio da parte dell’arch. Domenica Primerano, presidente AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani), della realizzazione del convegno nazionale a Molfetta nel prossimo novembre per riflettere sul tema dell’accessibilità.

Un museo che cresce, a servizio del territorio.