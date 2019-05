Memorial Matteo De Cristofaro: l’11 maggio la cronometro amatori che anticipa il Giro d’Italia a San Giovanni Rotondo 10/05/2019 Per il quarto anno consecutivo il Team Padre Pio propone il Memorial Matteo De Cristofaro in un’edizione del tutto speciale attendendo con trepidazione l’arrivo del Giro d’Italia professionisti il 16 maggio a San Giovanni Rotondo.



La cronoscalata su strada, in programma sabato 11 maggio, è intitolata alla memoria di Matteo De Cristofaro deceduto nel luglio 2015 durante una gara ciclistica amatoriale in Abruzzo. I partecipanti prenderanno il via dinanzi alla Boutique De Cristofaro (sede del ritrovo alle 13:30), in Viale Cappuccini. Dopo il via ufficiale i ciclisti pedaleranno lungo i 13 chilometri di salita fino all’abitato di Borgo Celano, frazione del comune di San Marco in Lamis, per terminare la loro prova.



L’ascesa presenta una pendenza media del 6%, con punte massime del 10%.



L’iscrizione si effettua sul posto alla quota di 12 euro più chip cronometraggio per una manifestazione che tiene ufficialmente a battesimo il nuovo Campionato Interregionale di Cronoscalate (Ciclo Crono 2019) sotto l’egida Csain con 7 appuntamenti tra le regioni Puglia, Molise e Campania.