FINALI NAZIONALI GIOVANILI DI HOCKEY PISTA 2019, Giovinazzo 11/05/2019 FINALI NAZIONALI GIOVANILI DI HOCKEY su PISTA 2019, COPPA ITALIA il 24-25-26 maggio e CAMPIONATO il 30-31 maggio/1-2 giugno, che si svolgeranno in contemporanea a Giovinazzo al Pala Pansini e a Molfetta al Pala Fiorentini.



Per la prima volta con questa formula le finali nazionali giovanili di Hockey approdano in Puglia, in una terra che ha sempre creduto e investito sul settore giovanile, fornendo, nel corso degli anni, innumerevoli atleti di alto livello a tutto il panorama hockeystico.



Attese più di 3000 persone tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori, provenienti da Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Campania, Basilicata e ovviamente Puglia.



Nei due fine settimana si disputeranno complessivamente 104 gare per assegnare la Coppa Italia e il Campionato, coinvolgendo ben 56 squadre, circa 560 atleti/e, nelle varie categorie, dalla Under 13 alla Under 19.



Un grande appuntamento sportivo nazionale che genererà un indotto importante e positivo per le cittadine ospitanti.