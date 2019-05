Finali nazionali di pallavolo Campionati studenteschi a.s. 2018/2019:limitazioni al traffico per la cerimonia inaugurale 13/05/2019 FINALI NAZIONALI DI PALLAVOLO CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2018/2019:

DOMANI LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER LA CERIMONIA INAUGURALE







Organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, si terrà domani, martedì 14 maggio, in via Alberto Sordi, la cerimonia di inaugurazione delle finali nazionali di pallavolo dei campionati studenteschi A.S. 2018/2019.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, con apposita ordinanza sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico:



Il giorno 14 maggio 2019:



1. dalle ore 7.00 alle ore 20.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione e/o delle esigenze connesse con i servizi O.P. predisposti, sono istitutiti il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” e “DIVIETO DI TRANSITO” in via A Sordi, tratto compreso tra corso Cavour e via Fiume;



2. dalle ore 16.30, sarà consentito il raggruppamento dei partecipanti sulla piazza del Ferrarese ove arriveranno con autobus privati. I mezzi saranno autorizzati a percorrere il lungomare Di Crollalanza – piazza IV Novembre e, dopo la fermata, proseguiranno su corso Vittorio Emanuele - piazza Massari - giardini Isabella D’Aragona - lungomare Vittorio Veneto - lungomare imperatore Augusto, lungomare Di Crollalanza con parcheggio sul lungomare Trieste nei pressi della spiaggia cittadina “Pane e Pomodoro”;



3. Gli atleti saranno accompagnati in corteo, fino al luogo della manifestazione, seguendo il seguente itinerario presidiato alle intersezioni con momentaneo “DIVIETO DI TRANSITO”al passaggio:

a. piazza Ferrarese

b. piazza IV Novembre;

c. corso Cavour;

d. via XXIV Maggio;

e. Corso Cavour;

f. via Alberto Sordi.