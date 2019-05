Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche in collaborazione con “Vetrère - i vini del Salento” e Cantine aperte. 22/05/2019 Una cena in vigna, al tramonto, durante la quale degustare i vini, conoscere la ceramica del territorio ed assistere a momenti di musica e arte. Per tutta la giornata, inoltre, si terranno le visite guidate nella cantina.



Si chiama "Cena in vigna - Wine at Sunset" l'iniziativa promossa, nell'ambito di "Cantine aperte in Puglia", da Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche in collaborazione con “Vetrère - i vini del Salento” e Cantine aperte.



L’appuntamento, rivolto ad eno-appassionati e turisti, si svolgerà domenica 26 maggio. Vedrà le porte della cantina Vetrère, situata tra Grottaglie e Montemesola, aperte per l'occasione, con una serie di iniziative che prevedono visite guidate in cantina, musica, degustazione di vini e di prodotti tipici locali, come l'olio, i legumi e, tra gli altri, quelli di "Chicche di Puglia", una giovanissima azienda pugliese e il capocollo del Salumificio Cervellera di Martina Franca.

Nel pomeriggio e nella serata, si svolgeranno una “Cena in Vigna” in collaborazione con Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche (evento Wine at Sunset); l'iniziativa “la Ceramica grottagliese dal vivo: laboratorio di lavorazione al tornio”; lo spettacolo “Past & Fasul” Italian Swing, con musica dal vivo.

Per tutta la giornata di domenica, intanto, si potrà prendere parte alle visite guidate, con degustazione di vini e prodotti tipici del territorio (ore 10-12 e 16-18) con ingresso libero. Alle ore 19.30 si aprirà l’evento “Wine at Sunset”con un aperitivo nei filari a cui seguirà la “Cena in vigna” (evento su prenotazione).



Durante l’evento e nei giorni precedenti, 24 e 25 maggio, “Maison laviniaturra” presenterà la sua nuova collezione. Per maggiori informazioni contattare: 3464704917.



"Vogliamo valorizzare tutti gli aspetti del territorio, dalle produzioni vinicole di pregio, ai prodotti alimentari locali e di qualità, alle ceramiche, alle arti - dichiara il fiduciario della condotta Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche, Franco Peluso -. La giornata abbraccerà la complessità del nostro patrimonio agricolo e enogastronomico, allargando lo sguardo alla ceramica, altra tipicità grottagliese, e all'arte. I percorsi nella cantina Vetrère permetteranno di conoscere da vicino questo grande patrimonio, che abbina al rispetto dell'ecosistema produzioni di eccellenza. Vetrère (presente nella Guida Slow Wine) è l'esempio di come si possano produrre grandi vini seguendo percorsi di ecosostenibilità, sfruttando, ad esempio, l'energia solare. Crediamo che, per i nostri soci ma anche per altri cittadini interessati a questi temi, la giornata possa essere un modo per condividere i valori del nostro territorio, secondo la filosofia Slow Food del 'buono, pulito e giusto'".