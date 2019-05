Ruvo di Puglia (Bari) - “ERA DI MAGGIO- LE SCUOLE E IL TERRITORIO”: AL VIA LA III EDIZIONE 17/05/2019 OLTRE 50 APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA



Concerti, spettacoli di danza e di teatro, mostre, restituzione di laboratori, momenti di approfondimento e di riflessione; da metà maggio a fine giugno oltre 50 appuntamenti quasi senza soluzione di continuità. Si fa di anno in anno sempre più bello e qualificato il programma di “Era di maggio - le scuole e il territorio” la rassegna realizzata dall'Assessorato alla Cultura con delega alle Politiche Educative del Comune in collaborazione con tutte le agenzie formative del territorio: le scuole (pubbliche e private) e da questa edizione anche le associazioni e i soggetti di terzo settore che hanno attivato durante l'anno percorsi educativi con infanzia e adolescenza.

Sempre più ampio e consolidato il legame con il territorio e con i contenitori culturali pubblici cittadini, che il Comune mette a disposizione per le iniziative: un modo per portare l’esperienza di un anno di lavoro fuori dalle aule scolastiche in momenti di condivisione con la città.



“Come Amministrazione – ha detto l’assessora Monica Filograno – teniamo molto a questa rassegna e a ogni edizione cerchiamo di arricchirla con nuovi contributi e nuove energie. La decisione di quest’anno di aprire maggiormente il programma alle associazioni ci ha consentito di alzare ulteriormente il livello della proposta: la rassegna si rivolge ormai a un pubblico trasversale per gusti ed età e ha tutte le carte in regola per diventare uno degli appuntamenti caratterizzanti della nostra proposta culturale. Siamo anche particolarmente contenti di constatare quanta educazione culturale si faccia qui a Ruvo con o senza il sostegno pubblico. Da qui partiremo per attivare nuove sperimentazioni educative in rete con il supporto dell'assessora Monica Montaruli: il nostro obiettivo è quello di far crescere la passione per la bellezza e per la propria città nei cittadini e cittadine in età evolutiva che sono quelli sui quali vogliamo investire le nostre migliori energie”.



ERA DI MAGGIO_le scuole e il territorio

Maggio-giugno 2019

programma completo



Museo del Libro – Casa della Cultura, via Alcide De Gasperi 26

Mercoledì 15, Venerdì 17 maggio ore 17 – 20,30

Compagnia La luna nel Letto – Tra il dire e il Fare

Finali di laboratorio teatrale



Plesso Scolastico via dell’Aquila

Lunedì 20 maggio ore 10,30

II C.D. “S.G. Bosco”

Cerimonia pubblica di intitolazione del plesso alla poetessa ruvese Biagia Marniti



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea, via Madonna Delle Grazie

Martedì 21 maggio ore 19

Università della Terza Età “Nicola Cassano”

TRA ARTE, MAGIA E MODA inaugurazione della mostra visitabile fino al 2 giugno

Collettiva di disegno e pittura, ceramica, cucito creativo, moda e costume



Museo del Libro – Casa della Cultura, via Alcide De Gasperi 26

Mercoledì 22 maggio ore 16

S.S.S. I grado Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII

RUVOPOLIS presentazione del PON a cura delle docenti F. Sorino e M. Minafra



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea, via Madonna Delle Grazie

Mercoledì 22, Giovedì 23, Venerdì 24, Mercoledì 29,

Giovedì 30, Venerdì 31 maggio ore 17 – 20,30

Domenica 2 giugno ore 17 – 20,30

Compagnia La luna nel Letto – Tra il dire e il Fare

Finali di laboratorio teatrale



Plesso Carducci-Giovanni XXIII

Giovedì 23 maggio ore 17,00

S.S.S. di I Grado Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII

Saggio musicale di pianoforte a cura della prof.ssa Di Terlizzi;

Concerto dell’orchestra a cura dei docenti Di Terlizzi e Pellegrini;

Premiazioni per la Settimana Scientifica; Borse di studio “Visicchio” e “Bocconi”;

Presentazione delle attività svolte nel corso dei PON “Mateamica” e “Murgialand”



Oratorio Pio XII, via Valle Noè

Sabato 25 maggio ore 19,00

Università della Terza Età

A RUVO … TUTTI PAZZI PER TALOS

Il dicibile e l’indicibile sul cratere più bello del Museo Nazionale Jatta, racconta Cleto Bucci, già ispettore onorario all’archeologia per il territorio di Ruvo di Puglia. A seguire il Coro dell’Università della Terza Età eseguirà alcune composizioni musicali elaborate dal maestro Pino Caldarola



Scuola Primaria “G. Bovio”

Sabato 25 maggio ore 17,00

1° Circolo Didattico “G. Bovio”

Saggio finale di musica d’insieme

A cura della Associazione Amici della Musica



Salone Istituto Sacro Cuore

Domenica 26 maggio ore 18,30

Università della Terza Età

L’OMBRELLO

Commedia in tre tempi di Nicola De Leo, con Giuseppe Altamura, Franco Jurilli, Anna Fracchiolla, Matteo Zanni e Lorenzo di Terlizzi, regia di Franca Vendola



Dal 27 maggio all’1 giugno

1° Circolo Didattico “G. Bovio”

Mostra e spettacolo “La Sirenetta”

Mostra dei lavori prodotti dagli alunni delle classi prime. La mostra sarà visitabile fino al 1 giugno.

Drammatizzazione de “La Sirenetta” in lingua inglese a conclusione del progetto E-Twinning.

Repliche nei giorni 28-29-30-31 maggio e 1° giugno



Museo del Libro – Casa della Cultura

Lunedì 27 maggio ore 17,00

I Circolo Didattico “G. Bovio”

“COPERNICANDO” Astronomia nel curricolo verticale

presentazione delle esperienze e dei progetti con le classi III E-F a cura di Ruggiero Balice



Palestra della Scuola Primaria “G. Bovio”

Martedì 28 maggio ore 17,00

Scuola dell’Infanzia

Facciamo che io ero

Rappresentazione teatrale delle sezioni G-H del plesso “Cantatore” a cura di Room To Play.



Museo del Libro – Casa della Cultura

Martedì 28 maggio ore 17,00

1° Circolo Didattico “G. Bovio”

Premiazione “Salva la tua lingua locale”



Museo del Libro – Casa della Cultura

Mercoledì 29 maggio ore 17,00

I Circolo Didattico “G. Bovio”

Premiazione concorso “Salva la tua lingua locale” ospite il poeta Pietro Stragapede



Oratorio Pio XII, via Valle Noè

Mercoledì 29 maggio ore 19,00

Università della Terza Età

Il rito dell’affascino fra scienza e magia

Conversazione con la prof.ssa Laura Marchetti, docente presso l’Università degli Studi di Foggia, presentata dalla prof.ssa Rita Leone



Scuola Primaria “G. Bovio”

Giovedì 30 maggio ore 19,00

Università della Terza Età

Arte e moda nel ‘700

A cura di Anna Fracchiolla e Flora De Leo

A seguire tableau vivant dedicato a Diego Velazquez, Las Meninas



Scalinata esterna della Scuola Primaria “S.G. Bosco”

Venerdì 31 maggio ore 17,00

Scuola dell’Infanzia “Rubini”

Chiccolino si fa pane

Messa in scena degli alunni della Scuola dell’Infanzia.



Salone Istituto Sacro Cuore

Sabato 1 giugno ore 18,30

Università della Terza Età

L’OMBRELLO

Commedia in tre tempi di Nicola De Leo, con Giuseppe Altamura, Franco Jurilli, Anna Fracchiolla, Matteo Zanni e Lorenzo di Terlizzi, regia di Franca Vendola



Scuola Primaria “G. Bovio”

Lunedì 3 giugno ore

1° Circolo Didattico “G. Bovio”

La magia delle trasformazioni

Mostra e condivisione dei lavori svolti dagli alunni delle classi seconde. La mostra sarà visibile fino a venerdì 7 giugno.



Palestra della Scuola Primaria “G. Bovio”

Lunedì 3 giugno ore 16,30

1° Circolo Didattico “G. Bovio”

Alimentazione e ambiente: “Ho un geen per la testa” – “Verde Mondo” – “Profumi e sapori della nostra terra” – “Scegli con gusto, gusta in salute”

Mostra dei lavori prodotti

ore 18,00

Fantasticamente liberi

Rappresentazione teatrale delle classi quarte.



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea

Lunedì 3 giugno ore 21

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “O. Tedone”

Sogno di una notte di mezza estate

Laboratorio teatrale coreografico condotto da Agostino Riola. Docente tutor Rosanna Pellegrini



Museo del Libro – Casa della Cultura, via Alcide De Gasperi 26

Martedì 4 giugno ore 16,00

2° Circolo Didattico “S.G. Bosco”

Manifestazione modulo “CODING…ZOLIAMO” del PON “COMPETENZE DIGITALI”



S.S.S. di I Grado Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII

Martedì 4 giugno ore 17,00

Esposizione dei lavori relativi al PON “Destinazione...Ruvo” e presentazione delle attività svolte;

Presentazione delle attività svolte nel corso del PON “Ben_essere 2.0” e “Competenze di base lingua inglese, francese e spagnolo”

Spettacolo teatrale “La Parodia...Divina” messo in scena dalle classi I A e II A del tempo prolungato, a cura dei docenti M. Minafra, Columella, Di Terlizzi, Vendola e Salvemini.



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea

Martedì 4 giugno ore 21,00

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “Padre A.M. Tannoia”

Radicazioni

Spettacolo teatrale condotto e ideato da Riccardo Fusiello



Palestra della Scuola Primaria “G. Bovio”

Mercoledì 5 giugno ore 17,00

Scuola dell’Infanzia

FIABE MOTORIE

Incontro con gli alunni della sezione F – Plesso Barile a cura di Lilia Iosca



Sala “Carrante” della Scuola Primaria “G. Bovio”

Mercoledì 5 giugno ore 17,00

1° Circolo Didattico “G. Bovio”

A spasso nella natura: alla scoperta dei tesori enogastronomici, naturalistici e storici

classe III C, a cura di Stefania Pulli



Sala “Carrante” della Scuola Primaria “G. Bovio”

Mercoledì 5 giugno ore 17,00

1° Circolo Didattico “G. Bovio”

Il Parco dell’Alta Murgia, una perla calcarea nel cuore della Puglia: Alla Scoperta Dei Suoi Segreti

Classe III D, a cura di Domenico Lorusso



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea

Mercoledì 5 giugno ore 17,00

2° Circolo Didattico “S.G. Bosco”

La Storia Infinita

Manifestazione del Piano Triennale delle Arti ad opera delle classi quarte e quinte del tempo pieno.



Museo del Libro – Casa della Cultura

Mercoledì 5 giugno ore 17,30

S.S.S. di I Grado Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII

Manifestazione modulo PON “Giornalismo Civico”;

Presentazione del giornale a cura dei docenti L. Sparapano, G. D’Aprile e del giornalista Enzo Quarto;

Intervento dell’assessora alla cultura Monica Filograno;

Intervento del direttore di Ruvesi.it Paolo Pinto.



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea

Giovedì 6 giugno ore 17

Scuola dell’Infanzia “Peter Pan”

Performance teatrale degli alunni a cura di Livio Berardi



Giardino della Scuola dell’Infanzia “Walt Disney”

Giovedì 6 giugno ore 17,00

Scuola dell’Infanzia “Walt Disney”

I giochi di una volta

Manifestazione degli alunni della Scuola dell’Infanzia.



Museo del Libro – Casa della Cultura

Giovedì 6 giugno ore 18,30

2° Circolo Didattico “S.G. Bosco”

Manifestazione modulo “UN SACCO DI IDEE” del PON “COMPETENZE DI BASE”



Palestra della Scuola Primaria “G. Bovio”

Giovedì 6 giugno, Venerdì 7 giugno

1° Circolo Didattico “G. Bovio”

“la nostra civilta’ contadina va in scena” e “Teatrando in dialetto riscopriamo le nostre radici”

Rappresentazioni teatrali delle classi III A-B a cura di Giuseppe Paolo Gubello



Salone del plesso “Collodi”

Venerdì 7 giugno

Scuola dell’Infanzia

I magnifici 4 e saluto ai remigini

Sezione A del plesso Collodi



Sala “Carrante” della Scuola Primaria “G. Bovio”

Venerdì 7 giugno ore

1° Circolo Didattico “G. Bovio”

Adottiamo i nostri luoghi con creatività

Classe III G a cura dell’Associazione Ecoèvita



Salone della Scuola Primaria “S.G. Bosco”

Venerdì 7 giugno ore 16,15

2° Circolo Didattico “S.G. Bosco”

Manifestazione modulo “parole al vento” del PON “Competenze di base”



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea

Venerdì 7 giugno ore 17,30

Scuola dell’Infanzia “Andersen”

Il corpo a scuola

Manifestazione degli alunni della Scuola dell’Infanzia.



Museo del Libro – Casa della Cultura

Sabato 8 giugno ore 9,00

2° Circolo Didattico “S.G. Bosco”

Manifestazione modulo “Nuvole di idee” del PON “Competenze di base”



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea, via Madonna delle Grazie

Sabato 8 giugno ore 18,30

Laboratorio Culturale “Ruvolab” in coll.ne con l’ass. “Accelerate Piano”

Memorial vittime della strada

Musical ed evento di sensibilizzazione, testimonianza e prevenzione degli incidenti stradali



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea

Lunedì 10 giugno ore 18,30

Centro Diurno Nel Regno di Oz La magia del sognO

Esibizione del coro diretto dal maestro Salvatore Campanale

In collaborazione con L’ala di riserva



Sala “Carrante” della Scuola Primaria “G. Bovio”

Martedì 11 giugno ore 17,00

1° Circolo Didattico “G. Bovio”

QUINTEINBALLO

Tornei, danze, canti, premiazione e cerimonie di saluti delle classi quinte



Sala teatrale della chiesa “Sacra Famiglia”

Martedì 11 giugno ore 17,30

2° Circolo Didattico “S.G. Bosco”

La Piccola Principessa

Manifestazione del Piano Triennale delle Arti ad opera delle classi prime, seconde e terze del tempo pieno.



Scuola primaria “G. Bovio”

Lunedì 17 giugno ore 17,00

Martedì 18 giugno ore 17,00

1° Circolo Didattico “G. Bovio”

Saggi finali delle classi di strumento

A cura della Associazione Amici della Musica



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea

Martedì 18, Mercoledì 19, Giovedì 20 giugno ore 17

Scuola dell’Infanzia “Peter Pan”

Socializzazione del lavoro annuale interdisciplinare.



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea

Venerdì 21 giugno ore 21

Associazione culturale “Vamp Music Academy”

Concerto di fine anno diretto dalla maestra A. Di Franco

Con gli allievi e i maestri della Vamp Music Academy e la partecipazione dei bambini del Centro Aperto Polivalente per Minori “Nicolaus” Ruvo



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea, , via Madonna Delle Grazie

Sabato 22 giugno ore 19

Associazione “Amici della Musica”

Giovani talenti in concerto

Saggio finale degli allievi dell’’associazione



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea, via Madonna Delle Grazie

Domenica 23 giugno ore 19,30

Associazione Musicale Culturale “L’Amico Pianoforte”

Piccoli pianisti sul palcoscenico!

Saggio di fine percorso pianistico degli allievi dell’Associazione



Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea , via Madonna Delle Grazie

Lunedì 24 giugno ore 21

Associazione culturale musicale “To Play”

Sulle note della rivoluzione

Concerto eseguito dagli allievi della Scuola di Musica e Teatro “to play”



Palestra della Scuola Primaria “G. Bovio”

Martedì 25 giugno ore 15,30

Scuola dell’Infanzia “La Scuola di Titty”

ARTIFICIO

Giochi di danza, musica, pittura, scultura e architettura svolti a cura di Giulio De Leo



Piazzale antistante la Scuola dell’Infanzia “C. Andersen”

Giovedì 27 giugno ore 21

A.S.D. “The Company” e Small Stretch Band (Associazione Musicale “Basilio Giandonato”)

AnDante sotto le stelle

Saggio di fine anno accademico degli allievi delle due Associazioni, dal tema liberamente ispirato alla Divina Commedia dantesca in vista dei settecento anni dalla morte del Sommo Poeta nel 2021.