24 maggio - DOMINAE in 'AMORE&DANZE NELL'APULIA RINASCIMENTALE'al Palazzo Fizzarotti di Bari 24/05/2019 Venerdì 24 maggio 2019 ore 18.00, Palazzo Fizzarotti a Bari

EVENTO UNICO A NUMERO RISTRETTO

visita guidata seguita da aperitivo e concerto di musica antica



Fondazione H.E.A.R.T. e PugliArte in collaborazione con l’ensemble Dominae insieme per un evento unico nel suo genere: visita guidata in una delle residenze più accattivanti di Bari, il Palazzo Fizzarotti, degustazione aperitivo e concerto di musica antica.

Per l’evento sarà possibile visitare eccezionalmente e in anteprima il Salone Rosa che negli ultimi mesi è stato oggetto di restauro e la cui apertura ufficiale è prevista in data 7 giugno 2019.

A fine serata il Dominae, ensemble interamente composto da donne, proporrà per la prima volta a Bari un concerto dedicato ai compositori rinascimentali del territorio pugliese, estremamente attivi tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo e che raggiunsero una notevole popolarità diffondendo la loro opera anche al di là del confine.

La Puglia, dunque, al centro della serata per un’occasione esclusiva e imperdibile.

Dato il numero esiguo di posti a sedere la prenotazione è obbligatoria.



Ingresso visita guidata ore 18.00

Aperitivo ore 19.30

Concerto ore 20.00

Biglietto € 25,00

Info e prenotazioni: 340 3394708

Dominae Ensemble



Valeria Polizio, soprano

Maria Luisa Dituri, soprano

Annarita Lorusso, violino barocco

Beatrice Birardi, percussioni

Eloise Ameruoso, clavicembalo

con la partecipazione di

Pierluigi Ostuni, tiorba