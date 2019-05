29 maggio - Sos Misga party: festa della musica tra live e djset - Andria 29/05/2019 Mercoledì 29 maggio al Fuziè Social Club di Andria (Bat) si terrà l’evento gratuito “Sos Misga Party”, una ricca serata di musica incentrata su Michele Sgaramella, in arte Misga, cantautore trentenne, originario di Andria, che si esibirà in una nuova veste, con una formazione composta da Francesco “Frums” Dettole alla batteria ed Enrico “Monsieur Ze” Elia alle tastiere, con i quali è al lavoro per nuovi progetti discografici.

“In occasione del mio trentesimo compleanno – ha affermato il giovane artista – ho scelto di presentare al pubblico le novità del mio progetto. Non suonerà solo la mia band. Ho voluto dar vita ad una festa della musica, nella quale sarà centrale la performance della mia formazione, ma ci sarà anche tanto altro di contorno”.

Selezioni musicali, performance live e tante sorprese arricchiranno la festa. Durante la serata Misga, accompagnato dai musicisti che negli ultimi due anni hanno seguito live il noto Dj Jad degli Articolo 31, proporrà dal vivo le proprie canzoni caratterizzate da sonorità originali, un pop innovativo e brioso. Saranno eseguiti sia gli inediti del suo primo album “Micamicapisci”, autoprodotto nel 2016, contenente sette tracce tra le quali “Dammi dammi”, che altre più recenti pubblicate su youtube.

L’attività artistica di Michele Sgaramella ha avuto inizio circa 10 anni fa e nel 2014 a dato vita a Misga, un progetto che oltre a portare le iniziali del suo nome, vede la sua firma come autore e cantante in tutte le canzoni finora pubblicate ove nei testi troviamo messaggi positivi per i giovani. Nel 2015 ha avuto la possibilità di suonare come “backing band” in occasione del concerto degli Après la Classe al Demodè di Modugno, di aprire il live di Caparezza a Santeramo, di esibirsi nello stadio San Nicola di Bari per il progetto “La musica scende in campo” e di affiancare Erica Mou per il “Medimex Kids”, progetto formativo nato dal Salone internazionale dell’innovazione musicale, promosso da Puglia Sounds. Grazie a questa, inoltre, ha prodotto il primo tour, con il quale ha avuto modo di portare la sua musica anche all’estero, a Parigi e Bruxelles, come “open act” per Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Berlino, Dijon, Valencia e Liegi. Tra le numerose attività che hanno visto protagonista Michele, ci sono state il tour teatrale di Pio e Amedeo “Tutto fa Broadway”, che lo hanno visto protagonista come accompagnatore musicale, insieme alla sua band e la finale per il “premio De André” nel 2018.

“Nel corso di questa festa avrò modo di rivivere attraverso la musica tutte le principali tappe del mio percorso artistico e di sperimentare nuove possibilità per il futuro, accerchiato da amici, fan e in generale da appassionati della musica”.



Fuziè Social Club – Ss. Salvatore - strada provinciale 43 – Andria (Bat)

Info: www.misga.it

inizio: 20:30