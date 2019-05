La società partecipata dal Comune di Castellana Grotte Multiservizi SpA vince la sfida del progetto COMPOST GOAL 23/05/2019 La società Multiservizi premiata per qualità del rifiuto umido conferito, Castellana Grotte prima in Puglia per qualità tra i comuni che conferiscono alla Progeva di Laterza



La società partecipata dal Comune di Castellana Grotte Multiservizi SpA vince la sfida lanciata dal progetto “COMPOST GOAL” il programma di misurazione di performance che premia i comportamenti virtuosi dei 34 Comuni che conferiscono la frazione organica presso l’impianto di compostaggio Progeva con sede in Laterza (TA), 24 per la Puglia, 7 per la Basilicata e 3 per la Campania. Il Comune di Castellana Grotte si è posizionato al primo posto tra i comuni pugliesi, secondo posto assoluto, per la categoria che certifica i più bassi contenuti di impurità. La sfida infatti, verteva sulla sostenibilità ambientale, in particolare sulla qualità dei rifiuti organici raccolti nei diversi Comuni (ossia gli scarti di cucina, i rifiuti dei mercati e i relativi sacchi biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432:2002).

A ritirare il premio presso l’aula magna dell’ateneo dell’Università degli studi di Bari sono intervenuti il Sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, il vicepresidente della società Livio Mastronardi unitamente al Direttore Generale Domenico Mazzarisi. Soddisfazione per l’importante risultato è stata espressa dal Sindaco e dal cda composto dal Presidente Silvino Quaranta, Livio Mastronardi e da Elda Sportelli.

Un risultato eccezionale dovuto alla proficua collaborazione tra cittadinanza e società Multiservizi che, stando ai dati ufficiali, ha conferito nel 2018 586 tonnellate di rifiuto organico ai quali vanno aggiunte le 49 tonnellate di sfalci e scarti di potatura. Dati incoraggianti anche per il 2019, sono state già raccolte 195 tonnellate di rifiuto organico e 19 tonnellate di sfalci e scarti di potatura. Tutto con impurità sempre inferiori all’uno per cento.

“Un grande risultato – ha commentato il Presidente del CdA della Multiservizi Spa Silvino Quaranta – dovuto soprattutto alla dedizione di tutti gli operatori nonché al supporto del personale d’ufficio della società e del lavoro di perfezionamento che stiamo effettuando su diversi aspetti del ciclo di raccolta dei rifiuti. I dati – ha continuato – sono destinati a crescere anche e soprattutto con l’imminente introduzione del porta a porta, una nuova sfida per questa azienda che vogliamo gestire al meglio”.

Un ringraziamento a tutta la cittadinanza castellanese, al CdA e allo staff della Multiservizi per l’impegno ed il lavoro svolto è stato espresso dal Sindaco Francesco De Ruvo con l’invito di continuare su questa strada.