SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE La Clinica Giovanni Paolo II di Putignano promuove due giornate di screening gratuito 23/05/2019 In occasione della Settimana Mondiale della Tiroide (20 – 26 maggio 2019) la Clinica Giovanni Paolo II di Putignano promuove due giorni dedicati alla prevenzione delle patologie che colpiscono la ghiandola tiroidea.

Le iniziative si terranno lunedì 27 maggio e lunedì 3 giugno, presso la Clinica Giovanni Paolo II, di Viale Europa a Putignano.

Uno screening gratuito, a cura degli specialisti del Centro di diagnostica per immagini e di riabilitazione funzionale Giovanni Paolo II, che darà la possibilità di eseguire una ecografia tiroidea con la dottoressa Simona Giannone, Medico Radiologo della struttura.



“Aderiamo con grande entusiasmo a questa iniziativa – afferma Simona Giannone – con la quale vogliamo dare il nostro contributo per sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo scientifico sui crescenti problemi legati alle malattie della tiroide, con particolare riguardo all’importanza della prevenzione e della iodoprofilassi. Oggi, oltre alla visita e all’esame del TSH, è l’ecografia tiroidea l’esame più frequentemente utilizzato nella diagnosi delle malattie tiroidee. Un dosaggio dell’ormone TSH permette di sospettare un’alterazione della funzione tiroidea (ipotiroidismo o ipertiroidismo) da confermare, poi, con indagini più specialistiche e trattare con specifici e personalizzati percorsi farmacologici e terapeutici”.



La tiroide è una ghiandola piccola ma importante perché esercita funzioni critiche durante tutto l’arco della vita come l’accrescimento e lo sviluppo del sistema nervoso nel bambino. Agisce sui sistemi cardiovascolare e osseo, sul metabolismo lipidico, glucidico e sul mantenimento dell’omeostasi energetica. Una riduzione (ipotiroidismo) o un eccesso (ipetiroidismo) del funzionamento della tiroide alterano questi processi. La carenza iodica insieme ad una predisposizione genetica sono le cause più frequenti di patologia nodulare della tiroide. Il 50-60% della popolazione generale presenta noduli di piccole dimensioni all’esame ecografico, mentre nel 5% dei soggetti i noduli tiroidei sono palpabili.



Per prenotazioni e info è possibile contattare il numero del call center: 080.4915111 oppure scrivere a info@centrogiovannipaolosecondo.org