VOLLEY: DANIELE DE PANDIS È IL NUOVO LIBERO DELLA BCC CASTELLANA GROTTE 23/05/2019 Arriva l’ufficialità del primo giocatore alla corte di mister Mastrangelo







A difendere il campo della squadra giallo-blu sarà il libero Daniele De Pandis.

Un altro pugliese, quindi, ingaggiato dal team del patron Vinella e del presidente Carpinelli. Infatti la società New Mater volley comunica proprio nella giornata odierna di aver raggiunto un accordo con il libero leccese.



Secondo acquisto di mercato per la squadra di Castellana Grotte, in vista del prossimo campionato di serie A2. Dopo l’ingaggio del tecnico Mastrangelo, il direttore sportivo Bruno De Mori si è assicurato lo straordinario libero Daniele De Pandis, che accorcia le distanze con la città d’origine, un giocatore eccellente che vanta ottime prestazioni sia in difesa che in ricezione, rileva dunque il posto di Domenico Cavaccini.



Reduce della stagione in Superlega della squadra di Verona, il libero, 184 centimetri e 34 anni, inizia la sua carriera nel 2000, con il club dell'Acli Lecce, una squadra della sua città natale per poi proseguire con la vicinissima squadra di Squinzano, serie B2 e serie B1. Nella stagione 2006-07 esordisce in serie A2, sempre in Puglia, con il Volley Taviano, per poi passare alla Volley Lupi Santa Croce, e poi al Volley Forlì. Nel 2011 riceve le prime convocazioni in nazionale da parte del CT Mauro Berruto, con il quale debutta, con una splendida prestazione, nella gara contro la nazionale cubana.

Veste la maglia anche della Top Volley di Latina, e del Piemonte Volley di Cuneo, dove resta per due stagioni, con la quale è finalista nella Champions League 2011-12, ricevendo anche il premio di miglior libero. Nella stagione 2014-15 veste la maglia del Volley Milano, per poi ritornare in Puglia con la Pallavolo Molfetta. Sempre in Serie A1, nella stagione 2017-18 difende a pieni voti il campo della Itas Trentino e in ultimo, 2018/2019, quello della BluVolley Verona.



Le prime parole del giocatore: “Dopo tanti anni in giro per l’Italia volevo tornare in Puglia e soprattutto sentirmi a casa, per questo la scelta di Castellana è stata abbastanza semplice, anche perché è una società importante. Credo che sia la scelta giusta per me, per mia moglie Giada e per la mia famiglia. A dire la verità sono anni che con il presidente ci inseguiamo e sono felicissimo di entrare a far parte della famiglia della NEW MATER. Spero di ritrovare il palazzetto pieno di entusiasmo come quando venivo a giocarci contro tanti anni fa. Il capitano Giorgio De Togni, mio grande amico a cui ho fatto anche da testimone di nozze, è una persona che ha contribuito a questo e spero che insieme a lui riusciremo a riportare Castellana dove merita, costruendo insieme qualcosa di bello per la società e il territorio. Sono molto legato alla Puglia e vorrei sempre vederla in alto. Anche perché quell’atmosfera che si crea qui non si crea da nessuna parte.

Un abbraccio a tutti ci vediamo ad Agosto”.



La scheda di Daniele De Pandis:

Nato a: Lecce

Il: 30/06/1984

Ruolo: libero

Altezza: 184 cm



Carriera:



Giovanili

2000-2001 Acli Lecce



Squadre di club

2001-2006 Pallavolo Squinzano

2006-2008 Stilcasa Taviano

2008-2009 Lupi Santa Croce

2009-2011 Volley Forlì

2011-2012 Top Volley Latina

2012-2014 Piemonte Volley Cuneo

2014-2015 Milano

2015-2017 Pallavolo Molfetta

2017-2018 Itas Trentino

2018-2019 BluVolley Verona