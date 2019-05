[PHOTOGALLERY] Bari - SPRINT - IMPRESA IN AZIONE IN PUGLIA VINCONO BUBBLE E eGREEN KIT 24/05/2019 il bicchiere che rileva la presenza di droghe nel cocktail e la mini serra automatizzata per creare l'orto in casa



eGreen kit, una mini-serra automatizzata che permette di coltivare un piccolo orto comodamente a casa propria, completamente Bio e a Km0 e Bubble JA, il bicchiere in grado di rilevare la presenza di droghe come GHB o Ketamina nei cocktail sono i due progetti vincitori di Impresa in Azione, il più diffuso programma di educazione imprenditoriale in alternanza scuola - lavoro promosso da Impact Hub Bari all’interno del progetto Sprint e inserito tra le esperienze riconosciute dal MIUR.

Sviluppato in tutta Italia da 16 anni da Junior Achievement Italia, il programma ha coinvolto in Puglia circa 50 scuole per un totale di 47 progetti a cura di 1200 ragazzi e ragazze delle classi terze e quarte degli istituti superiori pugliesi che hanno partecipato mercoledì 22 Maggio alla finale regionale a cura del progetto Impact Hub Bari, con il supporto di aziende come Megamark, Programma Sviluppo, Its Logistica Puglia e Planetek Italia che hanno deciso, attraverso Sprint, di investire nella formazione dei giovani talenti nostrani, e con il patrocinio di Università degli Studi e Politecnico di Bari, Camera di Commercio di Bari e Ministero dello Sviluppo Economico.

Un’apposita giuria, composta da 19 membri esperti del settore, durante la Fiera Regionale di Impresa in Azione svoltasi nei viali della Nuova Fiera del Levante di Bari, ha valutato tutti i progetti presentati in finale dai team di studenti per scegliere, tra i 12 finalisti, i due vincitori a cui assegnare, il premio Migliore Impresa JA Puglia.

A questi il compito di difendere i colori della Puglia al Biz Factory di Milano, la finale nazionale di Impresa in Azione in programma i prossimi 3 e 4 giugno. Da qui verrà selezionato tra tutti i partecipanti il team italiano che volerà a luglio in Francia per la finale europea.

“In Puglia siamo giunti alla sesta edizione di Impresa In Azione, seguito come ogni anno da Impact Hub Bari e inserito all’interno del progetto Sprint - commenta Sabrina Turturro, responsabile progetti scolastici Sprint Lab. Gli studenti partecipanti provengono da ogni realtà territoriale pugliese. Puntando sull’innovazione sociale e sull’ecosostenibilità, questo progetto smentisce ancora una volta l’opinione diffusa che vede i ragazzi lontani dalle problematiche ambientali. Non a caso molte delle idee realizzate dagli studenti presentano caratteristiche di compatibilità ambientale, che ancora invece mancano in molte aziende".

Ai due progetti primi classificati, selezionati dai giudici Paolo Gagliardi, Umberto Panniello, Valeria Iorio, Paolo Stufano, Francesco Frezza, Annalisa Turi, Michele Giovinazzo, Massimo Zotti, Leonardo Lorusso, Anna Strippoli, Dino Mansi, Antonio Fiorentini, Leonardo Volpicella, Luca Langella, Giampaolo Losito, Annarita Cavallo, Giulio Antonacci, Italo Bellizzi e Katherina Ufnarovska, si aggiungono il secondo e il terzo classificati e altre tre menzioni speciali.

Ecco tutti i dettagli dei progetti.

eGreen kit è, come dicevamo, una mini-serra automatizzata che permette di coltivare un piccolo orto comodamente a casa propria e completamente Bio e a Km0. Il progetto, che unisce tecnologia ed ecosostenibilità, è stato realizzato dai ragazzi dell’Istituto tecnico settore industriale E. Fermi di Francavilla Fontana. “Con il nostro prodotto vogliamo dimostrare che è possibile fare impresa tramite idee semplici ed accessibili a tutti – è il commento dell’amministratore delegato, Francesco Cazzato – senza dover trovare l’idea rivoluzionaria che cambia il mondo, ma che semplicemente risponda alle necessità del pubblico”.

Bubble JA è un bicchiere in grado di rilevare la presenza di droghe come GHB o Ketamina nei cocktail. Ideato dagli studenti della 4D dell'alberghiero di Lucera, questo bicchiere è realizzato in resina epossidica alimentare, non tossica, per essere anche ambientalmente sostenibile. "L'idea è nata perché noi per primi vogliamo divertirci in sicurezza - spiegano gli studenti -. Ci piacerebbe che il nostro Bubble diventi obbligatorio nei locali dove si beve, per garantire a tutti i ragazzi di passare serate in allegria e sicurezza".

Gli altri due progetti classificati come secondo e terzo sono rispettivamente:

Rub-Pack, realizzato dall’Istituto Michele Dell’Aquila di San Ferdinando di Puglia: un massaggiatore portatile rimovibile, ripiegabile e adattabile, ricaricabile e con autonomia di due ore, ideato per alleggerire gli studenti, ma non solo, dal peso opprimente degli zaini scolastici ed attivabile sia in movimento che da fermi.

FF Label degli studenti dell’Itst E. Fermi di Francavilla Fontana è invece una etichetta "intelligente" in tre strati che, applicata sul prodotto, cambia consistenza in presenza di cibo scaduto, modificando la sensazione al tatto e presentandosi in forma quasi liquida. Chi la usa potrà dunque verificare se il prodotto che ha conservato oltre il termine previsto è ancora commestibile, evitando possibili sprechi di cibo non necessari.

Le menzioni speciali sono andate invece alle start up Vible del liceo Tito Livio di Martina Franca che si propone di aiutare a cercare alloggio in Valle D’Itria, a casa delle famiglie locali e Bikiforlife dell’Istituto Itis O. Jannuzzi di Andria ideatore del giubbotto che permette di segnalare la direzione della svolta mentre si pedala attraverso delle strisce a led controllate da un microprocessore Arduino e attivate mediante due pulsanti posizionati sul manubrio, collegati tramite bluetooth. Ultima menzione speciale, per la migliore esposizione, è andata a Lost in space del liceo Linguistico Tito Livio di Martina Franca. I ragazzi hanno presentato un gioco da tavolo che utilizza il QR code per imparare le lingue. “I ragazzi di Lost in space hanno esposto molto bene la loro idea e invitiamo i vincitori del concorso ad ispirarsi a loro per le presentazioni che faranno a Milano” - è stato il commento della giuria.