[PHOTOGALLERY] SECONDO SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA DI FRIDAYS FOR FUTURE - CHANGE THE SYSTEM 24/05/2019 Oggi, 24 Maggio, saranno tantissimi i cortei in tutta Italia in lotta contro i cambiamenti climatici. Dopo i fatti di repressione a Palermo, noi studenti chiediamo libertà di insegnamento e di ricerca dai privati e dai governi autoritari!



“Oggi siamo scesi in piazza da nord a sud della regione con Fridays for Future per cambiare il sistema che ci sta portando al disastro climatico” - dichiara Vittorio Ventura, Coordinatore della Rete della Conoscenza Puglia - "Le scuole e le università sono fondamentali per cambiare il sistema produttivo e sociale che ci ha portato a questo disastro ambientale. Per questo la scuola e l’Università devono essere liberate dalle imposizioni dei governi autoritari e dal ricatto del finanziamento privato. Nel nostro Paese non viene garantito il sapere critico"



“Stamattina durante i cortei pugliesi abbiamo letto gli articoli della costituzione che sanciscono la piena libertà di insegnamento e di espressione nelle scuole del nostro Paese” - dichiara Davide Lavermicocca, Coordinatore dell'Unione degli Studenti Puglia - “Oggi tutto il mondo della scuola è in mobilitazione per pretendere risposte da un Governo repressivo in solidarietà alla prof Rosa Maria e ai suoi studenti, puniti per aver parlato dei decreti sicurezza di Matteo Salvini in classe. Le scuole ritornino ad essere i luoghi in cui si mettono in crisi le politiche dei Governi, dai disastri ambientali ai diritti negati: non ci può essere inversione di rotta sulle crisi ambientali se non si mette in crisi l'attuale modello di sviluppo a partire dalle nostre classi”



“Dopo aver chiesto ai vari Atenei pugliesi di prendere posizione contro il cambiamento climatico, attraverso il nostro appello nazionale https://bit.ly/2VZIYYz, oggi siamo scesi in tutte le piazze pugliesi con la comunità accademica per richiedere risposte certe su una questione così urgente" - dichiarano gli studenti e le studentesse di Link Coordinamento Universitario - “Non possiamo rimanere immobili mentre viene messo a rischio il nostro futuro. Le Università hanno una grande responsabilità: ciò che si insegna e ciò che si ricerca all’interno dei nostri atenei deve essere in grado di mettere in discussione le scelte politiche passate e attuali e pensare una società differente, slegandosi da qualsiasi logica di profitto e sfruttamento. Continueremo a mobilitarci per finanziare l’Università e una ricerca realmente libera per poter immaginare un futuro desiderabile per tutte e tutti”