Civitanova [PHOTOGALLERY] Castellana Grotte (Bari) - Civitanova e Trento in finale alla Del Monte Junior League 2019 25/05/2019 Sono Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino le due finaliste dell’edizione numero 28 della Del Monte Junior League - Trofeo Massimo Serenelli, competizione riservata alle formazioni under 20 (giocatori nati tra il 1999 e il 2002) dei club di Superlega e Serie A, in corso di svolgimento a Castellana Grotte (Ba) fino a domani, sabato 25 maggio.



È il risultato delle due semifinali giocate nel tardo pomeriggio di venerdì 24. Civitanova ha battuto per 3-0 la Sir Safety Conad Perugia, mentre Trento ha sconfitto per 3-1 i padroni di casa e campioni uscenti della Materdominivolley.it Castellana Grotte. I ragazzi allenati da Vincenzo Fanizza salutano la competizione con la soddisfazione di essere entrati per il quinto anno consecutivo tra le migliori quattro d’Italia.

Civitanova, invece, va in finale per il quarto anno consecutivo, provando così a sfatare un tabù che la vede sempre sconfitta dal 2016 al 2018 e provando così a conquistare la sua quarta Junior League (gli altri successi nel 2000, 2007 e 2013). Trento, al contrario, manca dalla finalissima dal 2015: proverà ad alzare il suo quarto titolo (gli altri successi nel 2011, 2014 e 2015). Curiosità statistica: dal 2010 ad oggi (ovvero nelle ultime dieci edizioni) in finale c’è stata sempre almeno una tra Civitanova (prima Macerata) e Trento. Si sono incrociate una sola volta, però, nel 2013: a Loreto vinsero i marchigiani per 3-2.



La seconda giornata di gare si era aperta in mattinata con gli scontri diretti tra le quattro formazioni già qualificate con Castellana (9 punti) che aveva sconfitto Perugia (5 punti) nel girone E e Civitanova (9 punti) che aveva battuto Trento (5 punti). Nelle restanti partite vittoria di Tuscania (3 punti) per 3-2 su Santa Croce (1 punto) nel girone E e successo di Padova (4 punti) per 3-1 su Modena (0 punti) nel girone F.



GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 25 MAGGIO



Domani, sabato 25 maggio, tutte le finali. L’appuntamento più importante è alle ore 16,30 al Pala Grotte di Castellana con la finalissima tra Civitanova e Trento, trasmessa anche in diretta streaming su Lega Volley Channel (www.elevensports.it). A seguire la premiazione.



Ad anticipare l’ultimo atto dell’edizione 2019 della Del Monte Junior League, invece, tutte le altre finali: alle ore 9 a Casa Materdomini (palestra IISS Consoli-Pinto) in via Rosatella quella per il 7-8 posto tra Santa Croce e Modena, sempre alle ore 9 ma al Pala Grotte in via dell’Andro quella per il 5-6 posto tra Padova e Tuscania e alle ore 11,30 di nuovo al Pala Grotte quella per il 3-4 posto tra Perugia e Castellana Grotte.



L’evento, per l’ottava stagione consecutiva targato Del Monte, title sponsor degli eventi di Lega, è organizzato dalla stessa Lega Pallavolo Serie A e dalla Materdominivolley.it Castellana Grotte, in collaborazione con Fipav Puglia e Fipav Bari-Foggia, con i patrocini di Regione Puglia - assessorato alle Politiche Giovanili e dello Sport e Comune di Castellana Grotte e con le partnership di Grotte di Castellana srl e di IISS Consoli-Pinto di Castellana Grotte.



LA MATERDOMINIVOLLEY.IT ALLA DEL MONTE JUNIOR LEAGUE 2019



2 Damiano Catania (2001, L), 5 Alessio Lacatena (2001, P), 7 Francesco Nutricati (2001, S), 8 Nicola Cianciotta (2001, C), 9 Piervito Disabato (2001, S), 10 Ludovico Scardia (2001, C), 11 Ivan Cisternino (2002, S), 12 Damiano Scarpello (2001, S), 13 Gabriele Condorelli (2001, L), 14 Bruno Floris (2001, O), 17 Michele Paradiso (2001, C), 20 Giovanni Gargiulo (1999, C), 22 Alessio Ristani (2000, O), 23 Francesco Campana (2000, P).

All. Vincenzo Fanizza, II all. Tony Maggiore e Simone Giunta.



LA FINAL EIGHT IN DIRETTA, SUI SOCIAL E SUL WEB



La Del Monte Junior League 2019 sarà fortemente social. Facebook ed Instagram saranno i principali canali di comunicazione per raccontare l’evento: i protagonisti sul campo lo saranno anche sui social. La pagina Facebook della Lega Pallavolo Serie A aggiornerà giorno per giorno l’andamento della Final Eight. Attiva anche una pagina Facebook dedicata “Del Monte Junior League” con foto, video e curiosità sulla manifestazione in tempo reale. Hashtag ufficiale è #delmontejunior.

Cliccando sul banner dedicato nella home page del sito www.legavolley.it sarà possibile scaricare la cartella stampa della Del Monte Junior League contenente tutte le info e le curiosità sull’evento. Inoltre, al link www.legavolley.it/giovanili/finaligiovanili/ sarà disponibile l’aggiornamento live dei risultati delle gare. Tutte le partite, tranne la finalissima di sabato 25 maggio, saranno visibili in streaming sul canale youtube della Lega Pallavolo Serie A (link sulla pagina facebook della Lega Pallavolo Serie A).

Ulteriori info sul portale www.materdominivolley.it e sui canali social della Materdomini Volley.it.



DEL MONTE JUNIOR LEAGUE 2019

PROGRAMMA GARE



Sabato 25 maggio 2019

Campo 1 – Pala Grotte

9.00 Finale 5° – 6° posto

Kioene Padova – Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

11.30 Finale 3° – 4° posto

Sir Safety Conad Perugia – Materdominivolley.it Castellana Grotte

16.30 Finale 1° – 2° posto

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino



Campo 2 – Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto

9.00 Finale 7° – 8° posto

Azimut Leo Shoes Modena – Kemas Lamipel Santa Croce