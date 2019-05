Mondodelvino inaugura Wine Experience a Priocca (Cuneo) 25/05/2019 Aperto oggi a Priocca, l’avveniristico percorso interattivo ed esperienziale sulla cultura del vino. Produttori, giornalisti e operatori di fama internazionale a confronto sul tema della “bellezza oltre il gusto”



Grande successo di pubblico all’inaugurazione

di Wine Experience by Mondodelvino



Oltre 1000 visitatori, tra wine-lovers, operatori del settore, giornalisti e molti curiosi, hanno “battezzato” Wine Experience by Mondodelvino l’avveniristico percorso interattivo ed esperienziale di cultura del vino inaugurato oggi nelle cantine del gruppo vinicolo a Priocca. Al mattino, esperti, produttori, giornalisti e operatori di fama internazionale hanno animato un intenso dibattito nel Wine Talk intitolato Il valore della bellezza oltre il gusto



Priocca, 25 maggio 2019 – Grande successo di pubblico all’apertura di Wine Experience by Mondodelvino l’avveniristico percorso interattivo ed esperienziale di cultura del vino inaugurato oggi nelle cantine del gruppo vinicolo a Priocca, dal fondatore dell’azienda Alfeo Martini e dal Sindaco di Priocca, Marco Perosino.

Nel cuore di una delle aree vinicole piemontesi più famose al mondo, il Roero, riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”, oltre un migliaio di visitatori tra wine-lovers, operatori del settore, giornalisti e molti curiosi, hanno “battezzato” una originale installazione multimediale, studiata per guidare il consumatore alla scoperta del complesso e affascinante universo del vino attraverso i cinque sensi con una full immersion tra storia, territori, vitigni, tecniche produttive, profumi, sapori e abbinamenti.

“Nel week-end di Cantine Aperte abbiamo voluto offrire all’enoturista ed al semplice curioso un’occasione particolare per scoprire l’universo del vino andando oltre la bellezza dei territori viticoli – ha spiegato Marco Martini, CEO di Mondodelvino SpA – esplorando, attraverso l’ausilio delle moderne tecnologie digitali e multimediali, la storia millenaria, la ricchezza di biodiversità offerta dai vitigni, le curiosità nascoste nel suo lungo e articolato processo produttivo e nei segreti della degustazione e dell’abbinamento a tavola, in un percorso esperienziale unico nel nostro Paese. Il nostro investimento – ha proseguito Martini – si vuole proporre come meta privilegiata nei circuiti turistici del Roero, Langhe, Asti e Monferrato per accompagnare tutti, turisti e appassionati, italiani e stranieri, in un lungo e affascinante viaggio attraverso la cultura vitivinicola nel contesto di uno tra i paesaggi vitati più belli del mondo”.

Bellezza che, nella sue varie declinazioni dall’arte al turismo, dalla cucina al paesaggio, dalla letteratura alla comunicazione, dal vino ai territori è stato il tema del wine talk intitolato “Il valore della bellezza oltre il gusto” dedicato ad una riflessione sul “bello oltre il buono”, coordinato da Federico Quaranta, conduttore radiofonico e televisivo. I relatori, Mario Fregoni (Presidente onorario dell’Organizzazione Internazionale della vite e del vino) e Maria Elena Rossi (Direttore Marketing e Promozione presso Ente Nazionale Italiano del Turismo), hanno approfondito sotto diverse angolazioni la bellezza dei paesaggi viticoli anche come elementto di attrazione turistica; Paolo Massobrio (giornalista e autore de “Il Golosario”) e Umberto Gambino (Caposervizio TG2 e ideatore di wining.it) hanno trattato gli aspetti di comunicazione del tema tra letteratura e nuovi social; Luciano Tona (Promotion Manager Team Italia, Direttore Accademia Bocuse D’Or Italia) e Michele Coppola (Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici, Direttore Gallerie d’Italia, Intesa Sanpaolo) hanno approfondito una riflessione del bello tra cucina e promozione culturale, mentre Riccardo Cotarella (Presidente di Assoenologi) ha condiviso con Ernesto Abbona (presidente di Unione Italiana Vini) e il produttore Angelo Gaja l’importanza della bellezza nella valorizzaione della cultura e dei territori del vino.

Domani, la Wine Experience by Mondodelvino continua il suo primo week end di apertura (dalle ore 10:00 alle 20:00) e, dalle prenotazioni, si annuncia un nuovo successo.



Per info e prenotazioni +39 0173 248307 we@mondodelvino.com



Mondodelvino Spa è la holding di un gruppo di cantine che si posiziona tra le prime 20 aziende vinicole d’Italia per vendite. Le cantine del gruppo si contraddistinguono per i vini di elevata qualità e pregio, per l’attenzione che dedicano ai territori e per gli stabilimenti all’avanguardia in termini di innovazione e sostenibiità. Fanno parte del Gruppo Mondodelvino SpA diverse cantine presenti sul territorio italiano: Piemonte, MGM Srl a Priocca con l’affinamento e la produzione di vini classici Piemontesi, Cuvage Srl ad Acqui Terme con la produzione di Bollicine Piemontesi, Sicilia Barone Montalto SpA, uno dei principali marchi di vini fini Siciliani e Romagna Poderi dal Nespoli Srl: Sangiovese di qualità e vini bianchi innovativi.



