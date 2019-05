'Ramazzotti, Bella la Vita.Guida del Bel vivere' Turi - Sagra della Ciliegia 7-9 giugno 27/05/2019 SAGRA DELLA CILIEGIA DI TURI (BA) fra gli itinerari segnalati da <<RAMAZZOTTI, BELLA LA VITA. Guida del Bel Vivere>>



7-8-9 giugno 2019 ARRIVA Amaro Ramazzotti





Fino a luglio, Amaro Ramazzotti invita a scoprire gli itinerari di gusto in Italia con <<RAMAZZOTTI, BELLA LA VITA. Guida del Bel Vivere>> la guida che racconta il viaggio nelle eccellenze del nostro Belpaese e dà voce all’attitudine di assaporare la bellezza dei momenti di convivialità in modo spontaneo. Luoghi da visitare, curiosità da soddisfare, gite da intraprendere, tradizioni da vivere, sapori da esplorare, prodotti da conoscere, ricette da assaporare, piatti da godere, suoni da ascoltare, cocktail da degustare...per espandere il piacere.



A giugno tutti a Turi, un posto magico immerso nella storia, un caratteristico borgo antico che conserva l’aspetto tipico dei piccoli centri mediterranei con le sue piccole case imbiancate con la calce, le viuzze strette e lastricate e le edicole Votive. Circondato dal meraviglioso territorio dell’Alta Murgia, in Puglia, qui il sole risplende tutto l’anno e la natura regala prodotti enogastronomici d’eccellenza, come la famosa ciliegia.



Una tira l’altra; cuoriformi, rosse vermiglio, dolci, succose, il solo ammirarle mette gioia.



Dal 7 al 9 giugno è l’oro rosso di Turi a dare vita alla Sagra della Ciliegia, un evento culturale e gastronomico. Musica, folklore, balli popolari, artisti di strada, spettacoli, mostre e soprattutto la pluripremiata Ciliegia “Ferrovia” rendono felici da ormai ventinove anni i 120.000 partecipanti. Una curiosità: il nome “Ciliegia Ferrovia” si ispira a una leggenda secondo la quale il primo albero nacque da un nocciolo di ciliegio vicino a un casello ferroviario delle Ferrovie SudEst.



A soli 30 km da Bari, questo borgo merita da solo un viaggio: perdetevi tra le strade lastricate con le vecchie “chianche”, fatevi conquistare dalla “faldacchèa”, il tipico dolce a base di mandorle, insaporito con cannella, limone e marmellata di ciliegie o amarene, e sorseggiate un Rama Summer Cup (Amaro Ramazzotti, ginger ale, menta fresca, frutti di bosco e fetta di zenzero).





Essendo ricca di storia fin dai tempi dei romani, a Turi ci sono moltissime cose da cui lasciarsi sorprendere al grido #Bellalavita. Tra gli edifici religiosi più interessanti sicuramente c’è la Chiesa Santa Maria Assunta, la chiesa madre del paese. Meritano una visita anche la Chiesa di Santa Chiara, il Convento di San Giovanni Battista e la Chiesa della Madonna delle Grazie.



Per i più sportivi i percorsi in bici sono numerosi e permettono di passare attraverso campi di grano, ciliegi, uliveti secolari e vigneti. Per chi desidera spostarsi, poco distanti sorgono anche i centri di Castellana Grotte, Alberobello e Locorotondo.



Per informazioni: www.sagraciliegiaferrovia.it