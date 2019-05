[PHOTOGALLERY] Bari - Al Moderat Good Living la Puglia omaggia la Calabria con Francesco Rugna Sapia e e Danilo De Santis 28/05/2019 “MAGNA Calabria” questa volta arriva al Moderat Good Living. Il ristorante nel cuore della movida barese ospiterà il prossimo 31 maggio a partire dalle 21 la mente e le mani di Francesco Rugna Sapia, che insieme allo chef resident Danilo De Santis presenterà un omaggio alla cucina calabrese. Il progetto che qualche giorno fa ha esordito a Rossano Calabro con una cena tutta pugliese ed ha visto sin da subito una pronta ed immediata risposta di presenze nel bellissimo ristorante Lulapaluza del lungimirante imprenditore Giovanni Siepe. Il progetto MAGNA Calabria è la volontà intraprendente da parte di Francesco Rugna Sapia di far interagire la nostra cultura con quella calabrese in un filo conduttore che parte dalla cucina per arrivare al turismo alla valorizzazione dei beni culturali e alle tante attrattive calabresi.

Il Progetto, che si avvale di un logo e dell’omonima pagina-comunità su Facebook (https://www.facebook.com/Magna-calabria-cucina-ed-eventi-nel-mondo-204726593620941/), ha già partorito alcuni esperimenti di positiva collaborazione fra diversi soggetti e mira a creare un vero Movimento e una articolata e credibile rete di enti, associazioni e persone che, nei diversi campi di attività, rappresentano e hanno a cuore la loro Terra, per contribuire a far crescere l’immagine e l’economia della comunità regionale, attraverso iniziative di vario genere, dando più forza e visibilità alle imprese e alle produzioni dei calabresi; portando viaggiatori e turisti – ai quali va garantita la qualità e l’onestà dell’offerta – a scoprire anche la Calabria “meno conosciuta”; creando valore aggiunto per la rete di soggetti che cooperano e collaborano, ognuno con la propria autonomia e identità.

Il prossimo 31 maggio Francesco Rugna Sapia ha organizzato “Calabria a Tavola” una serata nel ristorante Moderat Good Living in corso Vittorio Emanuele 97 a Bari, dove figurano i partner calabresi come quella dei vini dell'Azienda Stragolia di Davide Morrone, l'Amaro Bizantino di Enzo La Pietra, i prodotti sott'olio del Frantoio Labonia,

Liquirizia Amarelli di Fortunato Amarelli, la Conserveria di Giovanni Scatigna.

Sarà lo stesso Rugna, grande appassionato di cucina a coadiuvare lo chef del Moderat Good Living nella preparazione dei piatti tipici calabresi con la collaborazione dello chef resident Danilo De Santis.



Sono in programma altri appuntamenti nei prossimi mesi promuovendo la cucina tipica calabrese in Puglia e quella pugliese in Calabria. Si tratta di un progetto ambizioso finalizzato a rafforzare il connubio tra le due Regioni del Sud-Italia che hanno molto da offrire ai turisti tramite le loro bellezze monumentali e naturali, ma anche attraverso la cucina tipica regionale apprezzata in tutto il mondo oltre che una stretta sinergia con le due università per far conoscere agli studenti una realtà poco conosciuta come quella del Museo Diocesano e del Codex.