8° Campionato sbandieratori Under 18: a Pesaro anche da Basilicata e Puglia 28/05/2019 Tutto pronto per l'8^ edizione della Parata Nazionale della Bandiera Under 18, importante manifestazione sportiva dedicata ai giovani atleti patrocinata dalla Lega Italiana Sbandieratori, che quest’anno sarà ospitata a Pesaro nelle giornate del 31 maggio e dell’1 e 2 giugno.

Nel fine settimana giungeranno nel capoluogo marchigiano oltre 600 persone, tra atleti e accompagnatori, appartenenti a 16 compagnie provenienti da otto regioni.

In gara, a contendersi l’ambito titolo di Campioni d’Italia 2019, ci saranno gli sbandieratori e i musici di Amelia (TR), Avigliano (PZ), Valmarina di Calenzano (FI), Zeveto città di Chiari (BS), Costigliole d'Asti (AT), Fano (PU), Gallicano (LU), Legnano (MI), Lucca - Contrada Sant'Anna in Piaggia, Lucera (FG), Montefalco (PG), Soriano nel Cimino (VT), Foligno (PG), Vigevano (PV) e Viterbo con il Gruppo storico musicale città di Viterbo e dell’associazione culturale “Pilastro”.



Il Campionato è organizzato dal Gruppo storico "La Pandolfaccia" di Fano in collaborazione con l'APA (Associazione Pesarese Albergatori) e gode del patrocinio del Comune di Pesaro e della Regione Marche.



“Siamo onorati di ospitare un evento LIS come questo – dichiara Fabio Frattesi, presidente de 'La Pandolfaccia' – in cui tanti giovani hanno la possibilità di mettersi a confronto e passare un bel week-end in compagnia, condividendo passioni che li accomunano. Gli atleti che si esibiranno nella tre giorni pesarese sono il futuro delle nostre compagnie, e per questo vanno trattati come un patrimonio inestimabile, perché al giorno d’oggi non è facile trovare nuove leve. Quindi meritano un palcoscenico di tutto rispetto, nella speranza che si divertano e portino a casa un bel ricordo di questo evento”.



Cinque le specialità in cui si sfideranno gli atleti: singolo tradizionale, coppia tradizionale, piccola squadra, grande squadra e assolo musici, per un totale di circa 130 gare a cui il pubblico potrà assistere liberamente. Ad aggiudicarsi il titolo di Campione d’Italia sarà la compagnia che otterrà i punteggi più alti nelle tre fasce (under 12, under 15 e under 18).

Come sempre la Parata Under 18 si annuncia come uno spettacolo unico nel suo genere, in cui i giovani sbandieratori e musici saranno i veri protagonisti e potranno dimostrare capacità, abilità e attitudini sia nell’arte della bandiera che nel suonare chiarine, tamburi e rullanti.

Il regolamento tecnico di riferimento delle gare è lo stesso della manifestazione maggiore, la Parata Nazionale LIS (ospitata lo scorso anno proprio a Pesaro), ma con un particolare accento posto sul confronto e sull’aggregazione, piuttosto che sull’aspetto strettamente agonistico.



PROGRAMMA DELLA PARATA – Le gare prenderanno il via alle 15.30 di venerdì 31 maggio, dopo la cerimonia di apertura fissata alle 15 in Piazza del Popolo. A sfidarsi per prime nel rettangolo fino alle 19 saranno le coppie di sbandieratori, successivamente, dalle 21, è prevista la gara di “assolo musici” in Piazzale della Libertà.

Sabato 1° giugno si ricomincerà alle 9 in Piazza del Popolo con i singolisti che si esibiranno davanti ai giudici fino alle 12. Alle 16.30, ancora in Piazza del Popolo, si svolgerà la gara di “grande squadra”, mentre, in serata in un locale del centro città è stata organizzata una grande festa per tutti gli ospiti della manifestazione.

La terza giornata, quella del 2 giugno, comincerà alle 10 nel Piazzale della Libertà con l’ultima competizione: la piccola squadra. Il programma si chiuderà alle 13 con la cerimonia di premiazione per ogni categoria e fascia, fino alla proclamazione della Miglior Compagnia d’Italia, cioè quella che avrà ottenuto il punteggio più alto nella combinata.





Elenco delle compagnie in gara:

1. Sbandieratori e Musici Città di Amelia

2. Associazione Culturale e Ricreativa San Vito Martire di Avigliano

3. Alfieri e Musici della Val Marina di Calenzano

4. Sbandieratori e Musici Zeveto Città di Chiari

5. "Gli Alfieri" Sbandieratori e Musici di Costigliole d'Asti

6. Gruppo Storico "La Pandolfaccia" di Fano

7. Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano

8. Sbandieratori e Musici Città di Legnano

9. Sbandieratori e Musici Città di Lucca- Contrada Sant'Anna

10. Sbandieratori e Musici Città di Lucera

11. Gruppo Storico Sbandieratori e Musici Città di Montefalco

12. Gruppo Sbandieratori e Musici Nobile Contrada Trinità di Soriano nel Cimino

13. Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo

14. Sbandieratori e Musici “Associazione Culturale Pilastro” di Viterbo

15. Sbandieratori e Musici città di Foligno

16. Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca di Vigevano