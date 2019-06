1 giugno - A Piazzaforte Jazz Fest, concerto di Mario Rosini - Conversano (Bari) 01/06/2019 Il pianoforte di Mario Rosini riempirà di musica jazz Largo Cattedrale, uno degli scorci più suggestivi di Conversano. Il concerto, il terzo della rassegna Piazzaforte Jazz Fest, è in programma sabato 1 giugno alle ore 21.00.

Mario Rosini porta in alto il nome della Puglia da più di 30 anni. Pianista funambolico e cantante sorprendente, è noto al grande pubblico per essersi classificato al secondo posto al festival di Sanremo del 2004. Parallelamente non ha mai dimenticato la sua verve jazz e, ad oggi, è uno dei musicisti più richiesti sul panorama nazionale. Con lui i compagni di una vita, artisti di fama internazionale, al basso Paolo Romano e alla batteria Mimmo Campanale.

Il concerto rientra nel cartellone della manifestazione "Maggio Conversasene" organizzata e promossa dal Comune di Conversano e dal Distretto Urbano del Commercio di Conversano.



Di seguito il programma completo dei prossimi concerti:

16 giugno - Vito di Modugno

30 giugno - Beppe del Re

7 luglio The Bumps

14 luglio - Cercle Magique Trio

21 luglio - Pino Pichierri Trio