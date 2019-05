Immagine: © Chiara Porcelluzzi Trani - Presentato il Progetto 'PugliaLab' una rete di menti e di talenti che orbitano attorno al food 29/05/2019 SI è tenuta, presso Memorie Restaurant di Felix Lo Basso (Trani), la presentazione della rassegna di cene dedicata al Talento Pugliese del mondo della ristorazione.



La prima cena della rassegna ”Felix Lo Basso meets Puglia Lab” si terrà il 24 giugno, seguita dalla seconda data del 30 settembre, sempre presso il ristorante "Memorie" di Trani dello chef stellato Felix Lo Basso, il quale è stato ben lieto di aderire all'iniziativa ed ad aprire le porte di casa sua.



Alla conferenza stampa, il cui mediatore è stato Mario "Bolivar" Pennelli, hanno poi partecipato i vari chef aderenti all'iniziativa, quali : Ottavio Giulio Surico , chef di Osteria del Borgo Antico (Gioia del Colle); Jakopo Simone, chef di Gioja Ristorante (Altamura); Giacinto Fanelli, chef di Biancofiore Ristorante (Bari); Celso Laforgia, chef di Urban cucina a peso (Bari); Antonio Fiore, chef di Tenuta Danesi (Matera);Carlo di Reda, chef di SoSò (Giovinazzo).



Oltre alla presentazione delle date, tema fondamentale della conferenza è stato l'avvio del progetto "PugliaLab" ideato dagli chef Gigi Rana, Ottavio Giulio Surico e lo scrittore sommelier Mario Bolivar Pennelli, il quale mira a rivoluzionare il concetto di tradizione culinaria con l'ausilio di innovazione di tecniche e conoscenze; non di meno tutti gli chef partecipanti hanno accumulato esperienze da ogni parte del mondo, dalle Americhe fino alle terre del Sol Levante, esperienze che hanno contribuito ad una evoluzione del loro concetto di cucina.



L'associazione mira dunque oltre a riunire i giovani talenti del territorio in modo tale da fare gruppo e di avviare un cambio generazionale tardivo; formazione non solo da punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista di marketing, come promuovere i prodotti nel resto d'italia e all'estero.



In un mondo dove la globalizzazione ormai ne fa da padrone è necessario evolversi per restare al passo, ma ciò non vuol dire voltare le spalle alla tradizione, ma di fare in modo di presentare piatti territoriali in una maniera tale che anche il "foreigner" possa rimanerne colpito.



"Oggi come oggi anche noi chef riscontriamo difficoltà nel trovare materie prime locali di grande qualità per i nostri ristoranti - spiega lo chef stellato Felix Lo Basso - poichè la maggior parte di essi sono destinati a mercati esteri, una realtà che noi ristoratori notiamo maggiormente rispetto al consumatore comune".



"L'importante è dunque adottare la mentalità del COWORKING, presente già da anni negli altri stati europei - continua lo chef Lo Basso - e di creare un format tra i vari ristoratori pugliesi sia per innalzare il livello gastronomico che per far prendere coscienza della divisione ideologica e geografica tra i vari luoghi e porvi una pietra sopra per progredire tutti insieme.



Un progetto più etico che economico dunque, che mira anche a lungo andare a far progredire non solo i giovani talenti, ma anche il settore turistico dei nostri territori, in maniera tale da innalzare la nostra dote innata di ospitalità verso lo straniero (dunque con la conoscenza delle lingue) e anche a livello infrastrutturale (con maggiori metodi di collegamento).



"Così facendo la Puglia e non solo potrebbero divenire il nuovo El Dorado"- interviene lo chef Gigi Rana.



La parola d'ordine dunque è "tutti insieme", poichè l'unione fa la forza ed è proprio a ciò a cui si mira, a far divenire i nostri territori dal Gargano al Salento senza trascurare la Terra di Bari, una forza dal punto di vista turistico nel mondo. Anna de Marzo