Bari - FEDERALBERGHI: IL NUOVO ACCORDO CON RYANAIR FA VOLARE LA PUGLIA SEMPRE PIÙ IN ALTO. 29/05/2019 Si rafforza il trinomio Ryanair-AdP-Regione Puglia, una partnership vincente che ha contribuito a costituire e consolidare un mercato turistico che ha portato la nostra regione, negli ultimi anni, nel grande giro nazionale e internazionale. L’ultimo accordo commerciale stipulato con Aeroporti di Puglia, per gli anni 2019/2020, prevede 4 milioni di passeggeri l'anno da e per gli aeroporti di Bari e Brindisi, con complessivamente 47 rotte, 30 da Bari e 17 da Brindisi. La Federalberghi Puglia guarda con attenzione al nuovo modello di co-marketing attivato dalla rafforzata società aeroportuale pugliese che, oggi totalmente sul mercato, sgombra ogni ombra di dubbio sulla liceità dell’uso di fondi pubblici.

«L’intera filiera turistica regionale – commenta il presidente della Federalberghi Puglia, Francesco Caizzi – accoglie positivamente il rinnovo della partnership con Ryanair. Il recente accordo apre una nuova stagione per il turismo pugliese che si ritrova oggi a portare a maturità il prodotto Puglia e fare del turismo un’industria cruciale per l’economia della regione. Il nuovo contratto di co-marketing, oltre alla bella notizia dei 4 milioni di passeggeri annui generati da una sola compagnia aerea, ci permetterà di rafforzare il segmento estero del turismo in entrata che dall’attuale 25% potrà sicuramente ambire al raddoppio delle presenze. Una produttiva boccata d’ossigeno che potrà portarci verso una piena destagionalizzazione dei flussi».

«Da oggi – prosegue Caizzi – la Puglia vede aumentare sensibilmente le rotte di una delle più importati compagnie aeree europee. In più, registra l’importante sviluppo di AdP, la società che gestisce i quattro scali pugliesi, che ha deciso di acquisire una propria autonomia finanziaria, di confrontarsi sul mercato e di verificare il proprio livello di credibilità, affidabilità e valore reputazionale. Sono arrivati così 60 milioni di finanziamento da un gruppo di banche capeggiate da Ubi Banca, con lo scopo di supportare il piano di investimenti previsto nel contratto di programma di AdP con ENAC 2019-2022 (di circa 101 milioni) e di sostenere lo sviluppo di nuove rotte. Il prossimo passo sarà la quotazione in borsa e, quindi, l’attuazione del Piano strategico 2019-2028 che prevede la diversificazione dell’offerta del trasporto aereo, l’incremento del traffico su destinazioni e hub europei e intercontinentali (Nord Europa, Paesi dell’Est, Nord America, Far East), la crescita degli scali di Foggia e Grottaglie, le attività commerciali e il miglioramento dell’accessibilità della rete aeroportuale».

«Sull’importanza strategica di AdP, quale uno dei maggiori asset della nostra regione – conclude il capo degli albergatori pugliesi – la Federalberghi ci scommesso fin dall’inizio e ci ha messo la faccia, indicando al presidente Emiliano uno dei suoi dirigenti quale componente del consiglio di amministrazione».