Medimex 2019 Taranto: presentato questa mattina il programma completo 31/05/2019 Mercoledì 5 giugno, a Taranto, inizia il Medimex,

International Festival & Music Conference



Grande attesa per i concerti di Cigarettes After Sex, Editors, Liam Gallagher e Patti Smith. La “sacerdotessa del rock” protagonista anche degli incontri d’autore con Piero Pelù, Motta, Frankie hi-nrg, Franco126, Mezzosangue e i fotografi Giovanni Canitano e Baron Wolman, l’autore degli scatti al centro della mostra esclusiva dedicata a Woodstock e Jimi Hendrix.



In programma molti altri concerti su due diversi palchi, esposizioni, attività professionali, proiezioni, presentazioni di libri, dj set e le lezioni delle scuole di musica con docenti di prestigio, da Peppe Vessicchio a Marc Urselli.



Il Medimex 2019 è in programma a Taranto da mercoledì 5 a domenica 9 giugno con i concerti di Cigarettes After Sex, Editors, Liam Gallagher e Patti Smith sul main stage della Rotonda del Lungomare, la mostra Woodstock & Hendrix: The Revolution. Fotografie di Baron Wolman e Donald Silverstein con scatti inediti sul festival americano e uno dei suoi grandi protagonisti. Sono alcuni dei circa cento appuntamenti dell’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo musicale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, che torna a Taranto dopo la straordinaria esperienza nel capoluogo ionico dello scorso anno. Cinque giorni al centro della musica con star internazionali e artisti italiani, un secondo palco per altri live nella Villa Peripato, un importante spazio di confronto professionale sulle opportunità del mercato mondiale e incontri per il pubblico con Patti Smith, Piero Pelù e Motta, i rapper Frankie ni-nrg, Franco126 e Mezzosangue, i fotografi Baron Wolman e Giovanni Canitano, un mercato internazionale del vinile con le principali etichette indipendenti europee, dj set, proiezioni, contest, ulteriori mostre, presentazioni di libri e molte altre attività.

Di assoluto prestigio il programma dei live che anche quest’anno avranno come main sponsor Birra Raffo, la “Birra dei due Mari” vero e proprio simbolo per Taranto e i tarantini, che nel 2019 festeggia il proprio 100esimo anniversario con il lancio della nuova lager Raffo Non Filtrata. Sul main stage si parte venerdì 7 giugno, alle ore 20.00, con l’elettro pop della salentina Julielle e si prosegue alle ore 21.00 con il dream pop degli americani Cigarettes After Sex. Alle ore 22.30 saliranno sul palco gli inglesi Editors, una delle band di riferimento del post-punk del Terzo Millennio. Sabato 8 giugno, la serata si apre alle ore 20.00 con la dark wave band JoyCut e prosegue alle ore 21.00 con i ritmi in levare degli inglesi King Hammond & The Rude Boy Mafia, alle 21.40 con il dj set di Ringo e Toky di Virgin Radio e alle ore 22.15 con il concerto dell’ex Oasis Liam Gallagher. Domenica 9 giugno si inizia alle ore 20.00 con Sound of Garage, la rock band di medici pugliesi impegnata in attività di beneficenza, si prosegue alle 20.30 con i Kalàscima, formazione che ridisegna la tradizione salentina con un suono urbano e contemporaneo, e si chiude con il live delle ore 21.30 della “sacerdotessa del rock” Patti Smith. Biglietti e abbonamenti ancora disponibili sul circuito vivaticket.



Novità di quest’anno, i concerti ad ingresso gratuito di Villa Peripato, dove - in contemporanea al main stage - il programma prevede venerdì 7 giugno, dalle ore 20.00, i britannici Clock Dva, epigoni della scuola dei Kraftwerk, la alternative band foggiana Giunto di Cardano, il sassofonista James Senese con lo storico gruppo Napoli Centrale e, infine, i rapper Ensi e Johnny Marsiglia. L’8 giugno, sempre dalle ore 20.00, lo spettacolo “Capta - Tornate sovrumani” del cantautore, poeta e artista di strada GioEvan, la Woodstock Special Project Band con ospiti Giò Sada, Erica Mou e Nabil, la band salentina La Municipàl dei fratelli Carmine e Isabella Tundo e, a chiudere il set, lo storico gruppo britannico Asian Dub Foundation.



Con Woodstock & Hendrix: The Revolution. Fotografie di Baron Wolman e Donald Silverstein, il Medimex celebra in esclusiva con ONO Arte il cinquantennale del festival americano e il musicista simbolo di una stagione straordinaria. La mostra, che con 62 scatti - prevalentemente inediti per l’Italia - racconta uno dei momenti centrali della cultura popolare del secondo Novecento, sarà aperta al pubblico a ingresso gratuito dal 6 al 28 giugno e sarà dislocata tra l’ex chiesetta dell’Università, in via Duomo, nella città vecchia, dove saranno esposte le foto di Wolman su Woodstock e una parte degli scatti di Silverstein su Hendrix, e il museo MArTa, dove si potranno ammirare altre foto di Silverstein riguardanti il grande chitarrista americano.



Gli amatissimi Incontri d’autore, confessioni pubbliche durante le quali gli artisti si raccontano parlando non solo della loro esperienza professionale, ma anche degli aspetti più diversi della propria storia personale e delle proprie passioni, si aprono il 6 giugno all’Università con Frankie hi-nrg, capostipite del filone impegnato dell’hip hop italiano (ore 15.30), proseguono con Franco126, l’ex sodale di Carl Brave che ha recentemente intrapreso la carriera solista (ore 17.15), e si chiudono con Baron Wolman che anticipa l’inaugurazione della mostra Woodstock & Hendrix: The Revolution (ore 18). Due gli appuntamenti di venerdì 7 giugno, all’Università con Mezzosangue, rapper in grande ascesa (ore 17.15), e in Villa Peripato con un incontro su Woodstock con il giornalista Ernesto Assante e il fotografo Giovanni Canitano (ore 18). Gli “Incontri d’autore” si chiudono sabato 8 giugno con altri tre appuntamenti, due all’Università, con il co-fondatore dei Litfiba, Piero Pelù (ore 16), e uno dei più interessanti cantautori della nuova generazione, Motta (ore 17.15), mentre in Villa Peripato l’appuntamento è con l’icona del rock Patti Smith (ore 18).





Come affrontare il mercato della musica, l’industria discografica, il mondo dei live e i rapporti tra musica e intelligenze artificiali, sono tra i temi al centro delle attività professionali del Medimex, in programma il 7 e 8 giugno nella sede dell’Università, dove artisti e operatori del settore possono incontrare direttori di festival, responsabili di agenzie, etichette discografiche e stakeholder internazionali. In programma i workshop Lo spettacolo deve continuare (in sicurezza)! animato da Domenico Magnante (Con.T.A.R.P. Centrale Inail), Luca Rossi (Inail Ricerca Dit). Davide Sani (Inail C.T.E. Centrale), Angelo di Summa (SPESAL Taranto) e Davide Geoffrey Svampa (Inail Ricerca Dit), Suonare dal vivo: regole, ruoli e contratti nel mercato dei live condotto da Emanuela Teodora Russo (Note Legali), Audience development con Francesco Mariotti (Pisa Jazz Festival), mentre Sergio Pimentel (Ninja Tune, Senior Creative), Duncan Smith (Sony Interactive Entertainment, Senior Music Supervisor) e Bonnie Reilly (Vice Media, Music Supervisor) saranno i protagonisti di Sync Lab promosso da Node in collaborazione con Puglia Sounds, Funder35, Future Music Form. Inoltre, Azzurra Funari e Giulia Allegrucci, terranno il laboratorio Dall’idea progettuale al finanziamento a cura di Doc Servizi. Ed è previsto anche un laboratorio di esercitazioni di carattere pratico e legale su Il contratto editoriale destinato alle sincronizzazioni a cura di Node con l’avvocato Marco Barbone. Infine, Peter Astedt (Musichelp/Live at Heart) terrà il workshop I pro e i contro del playlistin’, mentre Cliff Fluet (partner di Lewis Silkin) e Omar Percha (Capo ingegnere di Humtap) terranno un altro workshop di carattere tecnologico su Music and Artificial Intelligence. I Face to face(s) saranno con Jordi Fosas (direttore artistico di Fira Mediterrània, Manresa, Catalogna), Loredana Franza (Project Manager di Semente, associazione che organizzata Jazz i Parken/Women International Jazz Festival/Lusofoni/Jazzambassaden a Stoccolma, in Svezia), Sunna Gunnlaugsdottir (co-direttrice del Reykjavik Jazz Festival, nonché fondatrice e direttrice della serie di concerti Freyjujazz e Jazz I Salnum), Veronica Pessoa (dirigente e membro del comitato consultivo della Semana Internacional de Música di San Paolo del Brasile), Annamaria Rigotto (curatrice del Festival Casa de Fulô Prod, a Rio de Janeiro), Annamaija Saarela (amministratore delegato del G Livelab Tampere, in Finlandia), Soraya Da Silva (co-fondatrice dell’agenzia parigina di world music, Helico Music), François Audigier (booker di artisti europei per il Festival Europavox e coordinatore artistico per il progetto Europavox, Europavox Festival, a Clermont-Ferrand, in Francia), Filippo D’Urzo (direttore artistico e organizzativo dell’Empoli Jazz Festival), Massimo Di Stefano (direttore dall’agenzia di booking Esound Musci&Arts di Valencia, in Spagna), Kem Lalot (talent buyer dell’Eurockeennes Festival di Belfort, in Francia) e Eleni Linoxylaki (direttrice di produzione del Technopolis Jazz Festival di Atene).



Dal direttore d’orchestra Beppe Vessicchio al produttore degli U2, Marc Urselli, ci sono docenti di primo piano per le scuole di musica del Medimex, Puglia Sounds Musicarium e Songwriting Camp, i due prestigiosi appuntamenti con la formazione ai quali si affianca, come lo scorso anno, Musicarium Advanced, spazio interamente riservato ai professionisti. Del gruppo di docenti del Musicarium fanno parte, con Vessicchio e Urselli, il produttore discografico Tommaso Colliva, vincitore come Marc Urselli di un Grammy Award,Tiziano Russo, autore di videoclip per Ghali, Francesco Gabbani, Negramaro e molti altri big della scena musicale italiana, Matteo Zanobini, manager di Brunori Sas e consulente artistico, tra i tanti, di Vinicio Capossela, Marc Plotkin, musicista, producer e startupper considerato dal settimanale di economia Bloomberg BusinessWeek tra i 25 migliori imprenditori musicali, il mago dell’illuminotecnica e vincitore del Premio Abbiati, Gianluca Cappelletti. E, ancora, Antonella Rizzi,Carolina Bubbico, Giuseppe Tatoli, Francesca Rubino, Giovanni Canitano e Paolo De Francesco. I docenti del Songwriting Camp, scuola di musica del Medimex organizzata in collaborazione con Sony/ATV, sono tutti giovani autori e affermati professionisti, Davide Napoleone, Jacopo Ettore, Piero Romitelli, Antonio Maiello, Giorgia D’Eraclea, Leonardo Cristoni, Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria e i vincitori di due Songwriting Camp del Medimex, Alessandro De Blasio (2018) e Valeria Palmitessa (2017), adesso autori Sony.



Inoltre, il Medimex fa largo ai millenials con la finale di Rec’n’Play, il contest per band emergenti (in prevalenza di studenti pugliesi) ideato e organizzato da Zerottanta Produzioni con il Liceo Scientifico Scacchi di Bari. L’appuntamento è per l’8 giugno, dalle ore 16 alle 20, nel Teatro Fusco.



Torna il Medimex Music Market feat Independent Label Market , spazio dedicato alle etichette indipendenti e ai collezionisti di vinili che sarà presente nella Villa Peripato dal 6 all’8 giugno (dalle ore 17 sino al termine dei concerti). Un evento targato PopUp The Sunday, il cui spirito è quello di portare in città l’atmosfera dei famosi mercatini di Spitafield e Portobello di Londra e Rastro di Madrid. Nato dalla collaborazione tra Display Agency, Associazione Culturale Discipline, Associazione culturale Node, Coolclub e Fiera del Disco SUD Italia, il Medimex Music Market prevede la presenza di collezionisti di vinili provenienti da ogni parte d’Italia con i loro pezzi rarissimi e ricercatissimi, un’esposizione di accessori a tema e di designer indipendenti “music oriented”, e una sezione dedicata all’editoria, alle illustrazioni vintage e al design, con esemplari accuratamente selezionati ed espositori provenienti da Italia ed Europa. Inoltre, è previsto un programma di conferenze con ospiti internazionali, apertivi musicali e dj set tenuti dalle label ospiti, con alcune tra le etichette più importanti e interessanti a livello europeo, grazie alla consolidata partnership con Independent Label Market di Londra, fiera che assicura a Taranto la presenza di Bella Union, Rough Trade, BBE Marathon, Fat Cat, Moshi Moshi, Blind Faith, Tempura Dischi,Metroklang, Tardam e Mexico 70 Feat. Tape Tales. Previste anche l’area Kids e l’area Pin-Pugliesi Innovativi dedicata a cinque dei vincitori del bando PIN, l’iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia rivolta ai giovani che intendono realizzare progetti imprenditoriali innovativi ad alto potenziale di sviluppo locale. Gli innovatori pugliesi saranno protagonisti anche di Aperitivo PIN, il il 7 giugno, all’Università degli Studi di Taranto, incontro di networking con gli ospiti internazionali presenti al Medimex promosso da ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia.







Il Medimex celebra i cinquant’anni di Woodstock anche sul grande schermo con due serate di proiezioni in collaborazione con Apulia Film Commission in programma al Teatro Fusco, il 4 e 5 giugno, con un’esclusiva: l’anteprima italiana del recente Woodstock - Three days that defined a generation del regista americano Barak Goodman, pellicola contenente immagini inedite rimaste per mezzo secolo negli archivi della Warner Bros. Martedì 4 giugno, alle ore 20 verrà proiettato Woodstock - Tre giorni di pace, amore e musica diretto nel 1970 da Michael Wadleigh, mentre mercoledì 5 giugno si parte alle ore 19 con My Generation - Woodstock 1969, 1994, 1999, film del 2000 nel quale Barbara Kopple mette a confronto la prima edizione del festival con le due successive, e si chiude alle ore 21 con l’attesa proiezione di Woodstock - Three days that defined a generation.



Previste anche le Medimex Book Stories con la presentazione di tre libri sul rock al Caffè Letterario Cibo per la Mente, il 7 giugno (ore 12),Woodstock ’69-Rock Revolution di Ernesto Assante, l’8 giugno (ore 12) Groupie, ragazze a perdere di Barbara Tomasino e il 9 giugno (ore 12) 1969 Da Abbey Road a Woodstock di Riccardo Bertoncelli.



Tra le iniziative collaterali al Medimex, le due mostre in programma dal 5 al 9 giugno nella Galleria Comunale curate da Puglia Rock. La prima, Wonderwall-An Exhibition about Oasis, tiene insieme scatti di Henry Ruggeri, fotografo di Virgin Radio, con memorabilia e souvenir riguardanti la band inglese di Liam Gallagher, la seconda, Rocks and Shots, comprende altre foto di Henry Ruggeri sui altri grandi del rock, dai Ramones ai Foo Fighters, passando per Bruce Springsteen, Rolling Stones e molti ancora.



Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali. www.pugliasounds.it. Main Sponsor Birra Raffo Media Partner Virgin Radio, Tgcom24 e Radionorba





Virgolettati conferenza stampa che si è svolta questa mattina:



Michele Emiliano: “Medimex è un motore potentissimo che va tenuto a Taranto molto a lungo. Tutta la Puglia lavora per Taranto. Dovunque io parli di Taranto, basta solo fare il suo nome e arriva l’applauso dei pugliesi. Adesso dobbiamo fare in modo che questo applauso venga da tutti gli italiani. E Medimex secondo noi è la strada giusta. Venite a Taranto a passare le vacanze. Approfittate del Medimex, venite prima, venite dopo, ma venite a Taranto perché altrimenti non sapete cosa vi perdete. Qui ci sono cose meravigliose, un mare strepitoso, musei bellissimi, una città che vi attende. Vi aspetta pronta a cucinare per voi, a ospitarvi e soprattutto a farvi assaporare il gusto della cultura. Perché questa è una città che attraverso la cultura si sta riscattando e questo per noi è estremamente importante. Dobbiamo fare molto di più noi stessi, per questa città, e lo dobbiamo fare ovviamente con l'aiuto della Regione, del Governo - che ci sostiene nella sfida dei Giochi del Mediterraneo e spero anche nella riconversione industriale degli impianti pericolosi - andando d'accordo con tutti. Sono questi i fatti che in breve tempo possono cambiare il sentimento di questa città. Purtroppo oggi è ancora una giornata triste, perché subito dopo devo andare al funerale di una persona a me carissima, Francesco Vaccaro: le due cose non sono in dissonanza perché quel ragazzo a me ha sempre detto "forza! non mollare" e io cercherò di non mollare. Medimex non è un evento che arriva a Taranto per caso, è un’evoluzione del desiderio di questa città di trasformare se stessa in luogo di accoglienza e buona vita. Questo stiamo facendo”.



Loredana Capone: “ Taranto sarà Capitale della Musica italiana. L’arte, la cultura, i talenti che la abitano sono la nostra chiave di rilancio, il potenziale più grande che possiamo esprimere contro ogni stereotipo e pregiudizio. Per questo abbiamo scelto di portare qui il Medimex.

Medimex è la più grande manifestazione sulla musica promossa dalla Regione Puglia e l’unica musicale italiana nella quale operatori, artisti e giovani appassionati possono confrontarsi con addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo.

Quest’anno sono già quasi 500 gli operatori e gli artisti pugliesi che si sono iscritti ai #workshop, per un totale di oltre 1000 appuntamenti.

Perché Medimex non è solo grandi concerti e ospiti internazionali ma anche e soprattutto una grande occasione di crescita per il comparto musicale pugliese.

Insomma Taranto è molto più di una città industriale, Taranto adesso è anche la città della musica e della cultura. Ai tarantini, allora, dico di credere in sé stessi, perché un altro destino non solo è possibile, è ad un passo!”



Rinaldo Melucci. “Anche attraverso il Medimex, un grande evento con nomi straordinari, la Regione Puglia sta contribuendo alla ripartenza di Taranto, che è pronta ad aprirsi con la migliore immagine di sé. Il Medimex è la musica che si fa cultura. E la cultura è uno degli strumenti con cui Regione Puglia e Comune di Taranto, impegnati nel risanamento della città, si stanno impegnando per un racconto diverso dell’intera comunità”.



Cesare Veronico. “Il Medimex, che arriva subito dopo il Primavera Sound di Barcellona, è già al centro dell’osservatorio europeo con le sue proposte e i suoi artisti, a partire dalle teste di serie. Rispetto all’anno scorso siamo passati da due a quattro headliner. E, fatto straordinario, Liam Gallagher si esibirà a Taranto il giorno dopo aver presentato a Londra, in prima mondiale, il suo atteso documentario. Inoltre, avremo Patti Smith non solo in versione live ma anche protagonista di un incontro d’autore nella Villa Peripato, che per cinque giorni si trasformerà in un parco della musica, con dj set di respiro europeo e un secondo palco per i concerti. Insomma, sarà un Medimex ancora più intenso”.



Giuseppe D’Urso. “Torno a Taranto dopo la presentazione della stagione teatrale, che ha avuto un successo strepitoso. E ora il Medimex, una proposta integrata di iniziative, frutto di una fondamentale sinergia istituzionale, anticipata dall’edizione Spring di Foggia, che ha avuto un meraviglioso riscontro di pubblico, soprattutto da parte dei giovani. I quali saranno anche a Taranto i grandi protagonisti” .