Bari - VI Festival #TeenExplorer 2018-19 Creatività e salute 31/05/2019 link video intervista Zampano e Montanaro:

Hanno sottolineato soprattutto il successo della metodologia seguita nell’approcciare i ragazzi , anche in questa sesta edizione di # Teenexplorer”, Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Salute della Regione e Francesca Zampano, Dirigente dello stesso Dipartimento.



“ La rete, così come la vita di ogni giorno- hanno detto- sono piene di insidie, anche per i più giovani che pensano di saperle riconoscere e di difendersi con facilità. Ma così non é. Per questo si è lavorato in perfetta sintonia, rivolgendosi ai ragazzi con il loro linguaggio”.

Massiccia la partecipazione di questa mattina all’evento finale del programma di promozione della salute finalizzato proprio alla condivisione dei messaggi di promozione sociale, spot, cortometraggi e slogan, sulla prevenzione dei danni alla salute associati al bullismo cyderbullismo e adescamento online.



Nell’anno scolastico 2018-2019 sono stati 3200 i ragazzi di 29 scuole secondarie pugliesi di primo e secondo grado che hanno realizzato il programma, 100 i peer educator, tutti guidati da 200 insegnanti formati alla metodologia del programma. Questi studenti, attraverso specifici percorsi educativi, sono stati sensibilizzati ad assumere un ruolo attivo e critico nei confronti delle violenze online e offline e delle insidie del web, tanto da divenire promotori di campagne educative realizzando i prodotti di comunicazione sociale che saranno tutti presentati durante la giornata finale. Il programma quest’anno ha, inoltre, visto l’introduzione della peer education nel triennio delle scuole secondarie di secondo grado al fine di accrescere la qualità delle relazioni tra pari e la responsabilità digitale.



“#TeenExplorer” è stato ideato dal Servizio di Psicologia-GIADA dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari e realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, i G.I.A. (Gruppo Interdisciplinare Aziendale) coordinati dal Dipartimento di Prevenzione, i referenti GIADA di tutte le ASL pugliesi e l’ Apulia Film Commission.



Dal 2013, primo anno di sperimentazione del programma, ad oggi sono stati 21.005 gli alunni coinvolti, 1332 gli insegnanti formati sulle metodologie per il contrasto delle violenze offline e online, 172 le scuole interessate di primo e secondo grado dell’intero territorio regionale.



Il programma è stato incluso per il sesto anno consecutivo, nel “Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole - Catalogo 2018-19” e inserito nella Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII di Bari con l’obiettivo di rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla salute nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale.

In linea con questa finalità, in maniera antesignana rispetto al panorama nazionale, stiamo istituendo una rete regionale dei servizi per la presa in carico precoce dei casi di bullismo e cyber bullismo segnalati nel territorio, costituita da scuole, enti locali, ASL, centri antiviolenza (Cyberteam Territoriali), che sarà presentata durante la giornata del Festival.