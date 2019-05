Immagine: © Egidio Magnani Domenica 2 giugno il 10° Giro delle auto storiche fa tappa a Bari 31/05/2019 Domenica 2 giugno farà tappa a Bari il 10° giro delle auto storiche promosso dal Nuovo circolo degli scacchi di Roma e organizzato da Giulio Romanazzi Carducci.

Si tratta di un evento che vedrà la presenza di equipaggi italiani, francesi, inglesi e spagnoli: nell’elenco delle auto c’è anche la Ferrari 250 cabriolet di Alfonso di Borbone-Orleans, cugino del re di Spagna, che guiderà personalmente la sua auto.



Sono 50 in totale le auto iscritte al tour, tutte prestigiose vetture d’epoca, tra cui alcune risalenti all’anteguerra: il raduno è previsto in mattinata in piazza del Ferrarese.



Le auto arriveranno a Bari dopo un giro di cinque giorni fra i luoghi più belli di Puglia: da Castel del Monte a Martina Franca, passando per Conversano, Alberobello, Polignano, San Vito dei Normanni e Lecce.



Nel giorno della Festa della Repubblica sono previste le ultime due soste: dopo Bari il gruppo andrà a Trani.