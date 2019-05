Bari - 4 giugno conferenza stampa di presentazione della fiera MECSPE Bari 31/05/2019 martedì 4 giugno alle ore 11 presso Confindustria Bari-Bat presentazione della fiera MECSPE Bari, la nuova manifestazione nata con l’obiettivo di diventare l’evento di riferimento del Centro Sud e del bacino del Mediterraneo per lo sviluppo delle tematiche di innovazione e 4.0.



L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Confindustria Bari BAT e Federmeccanica, offrirà l’occasione per presentare in anteprima l’Indagine di Federmeccanica sulla Puglia (I trimestre 2019) e raccontare le principali novità di MECSPE Bari. Seguirà un talk su Digitalizzazione, Industria 4.0 e Persona al Centro, con la partecipazione di personalità del mondo associativo ed esempi di eccellenza di imprese del territorio pugliese.



Programma



Ore 11.00

Saluti istituzionali

Antonio Decaro, Sindaco di Bari *In fase di conferma



Introduzione e presentazione #IGiornidellaMetalmeccanica

Laura Ruggiero, Vicepresidente Vicario Confindustria Bari BAT e Consigliere Federmeccanica



Presentazione dell’indagine congiunturale del settore di Federmeccanica

Cesare De Palma, Presidente Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica Confindustria Bari BAT



Presentazione MECSPE BARI

Alessandro Ambrosi, Presidente Nuova Fiera del Levante *In fase di conferma

Maruska Sabato, Project Manager MECSPE



Ore 12.00

Tavola rotonda “Digitalizzazione, Industria 4.0 e Persona al Centro”

Intervengono:

Gianluca Trotta, Cluster Fabbrica Intelligente - STIIMA CNR Bari

Michele Turchiano, Direttore HR - Masmec Spa

Annacarla Loperfido, Organization Development Manager - Master Italy Srl

Piero Todaro, Co-Founder - SolidEngineering

Michele Rossi, Direttore tecnico progetti speciali - MECSPE



Ore 12.30

Chiusura lavori e aperitivo