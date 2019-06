EMILIANO A MONOPOLI AL CONVEGNO DEI VIVAISTI ITALIANI: “COSTRUIAMO INSIEME DAL BASSO LA RIFORMA AGRARIA PUGLIESE” 01/06/2019 Link video dichiarazione Emiliano

http://rpu.gl/03wN5



Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è intervenuto oggi a Monopoli al

convegno “il nuovo regolamento 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante”, organizzato dall’associazione nazionale dei vivaisti esportatori (ANVE) associazione che opera a livello nazionale ed internazionale a tutela degli interessi della categoria. L’evento si tiene in occasione della XI Giornata Nazionale del Vivaismo Mediterraneo e del Premio Stefano Capitanio, con il

sostegno della Regione Puglia - Assessorato alle risorse agroalimentari.

Lo scopo è informare tutti i portatori di interesse sui contenuti delle nuove norme sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante che entreranno in vigore dal 14 dicembre 2019 in sostituzione del D. Lgs. 214/2005 che attualmente regola il funzionamento dei servizi fitosanitari nazionali e regionali.



“I vivaisti pugliesi sono leader in Italia e in Europa e da loro ho imparato molto - dichiara il presidente Emiliano - Leonardo Capitanio non ha mancato di far sentire la sua voce nei momenti più difficili che la Regione ha affrontato con riferimento alle attività connesse all'infezione da xylella ma è sempre stato un sostegno in positivo che ci ha consentito di superare molti scogli. Dobbiamo adesso definire, sulla base del decreto appena convertito in legge, quelle condizioni per la movimentazione delle piante in deroga alle normative ordinarie.

Il nostro impegno è consentire a questo settore strategico per il futuro dell'agricoltura di costruire i prossimi trent'anni dell'agricoltura pugliese, perché saranno loro, dal basso e in modo partecipato assieme alle aziende agricole, a seguire la ricerca e a individuare le coltivazioni su cui puntare. Milioni di alberi di ulivo malati dovranno essere sostituiti, con ulivi nelle zone paesaggisticamente protette, ma anche con nuove coltivazioni nei luoghi dove questo vincolo non esiste. È ovvio che io conto sui vivaisti pugliesi anche per definire questa riforma agraria pugliese”.



“L’argomento odierno è di massima attualità per la nostra Regione, impegnata nel contrasto alla diffusione della Xylella - dichiara il direttore del dipartimento Agricoltura Gianluca Nardone - Per potersi preparare adeguatamente al recepimento delle nuove norme è importante conoscere quali siano i cambiamenti epocali che il Regolamento dispone a tutela del paesaggio, della biodiversità e delle tradizioni agricole dei territori. Alcune delle tante novità che a breve diverranno obblighi di legge in modo univoco in tutta l’Unione Europea per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa e di tanti altri organismi nocivi , riguardano norme più stringenti su la tracciabilità, i passaporti delle piante, i piani di gestione fitosanitaria, le stazioni di quarantena, la formazione degli operatori, la segnalazioni di nuove infezioni, l’autocontrollo. Cambieranno in modo decisivo i criteri di controllo e di analisi del rischio e saranno individuate le responsabilità delle Autorità pubbliche così come delle imprese private i quali, ognuno per la propria competenza, dovranno adottare misure specifiche di difesa. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il vivaismo ma anche per tutta l'agricoltura regionale che già tanto stanno soffrendo per la drammatica batteriosi che ha colpito il territorio regionale. Per quanto i servizi regionali siano da tempo impegnati, in sede nazionale, a valutare le norme applicative del regolamento, in Italia nessuno ancora parla ancora di questo tema ed anche in Europa ci sono ancora molte incertezze sulla sua applicazione. Partendo dall’esperienza maturata in questi anni nel fronteggiare una rilevante minaccia fitosanitaria, il sistema regionale pugliese ha deciso di muoversi d’anticipo gettando le basi per una corretta applicazione delle norme a tutela delle produzioni e del territorio”.