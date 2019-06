2 giugno - Presentazione del trattato alchemico "Athanor, la Scienza segreta del Cuore" di Stefano Delacroix - Taranto 02/06/2019 EVENTO STRAORDINARIO

Athanor - La scienza segreta del cuore di Stefano Delacroix

(I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno)

L’autore Stefano Delacroix incontra il Maestro Gheshe Kalsang Jenpa al Centro Buddhista JANGTSE THOESAM

Taranto, domenica 2 giugno 2019 ore 18,00 Via Buccari, 15

(Piano Terra Scala B a Taranto)



Domenica 2 Giugno, alle ore 18,00 al Centro Buddhista JANGTSE THOESAM in Via Buccari, 15 (Piano Terra Scala B a Taranto), al termine della "presa di rifugio" del Maestro, Gheshe Kalsang Jenpa, si terrà la presentazione teorico-pratica del trattato alchemico "Athanor, la Scienza segreta del Cuore" di Stefano Delacroix (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno).

Non è sufficiente essere studioso,

attivo e perseverante,

se manca un solido principio,

che sia una base concreta,

se l’entusiasmo smodato accusa la ragione,

se l’orgoglio tiranneggia il giudizio,

se l’avidità s’accresce alla fulva luce d’un astro d’oro. (Fulcanelli)





L'Athanor è il luogo interiore della trasmutazione, dove l'alchimista realizza l'Oro Filosofico. Un'antica metafora sottende il fatto transazionale e potente del risveglio iniziatico, un processo volto a sbozzare la materia grezza e rivelare il passaggio segreto dell'Alchimista. Fondendo l'antica conoscenza alla nuova, e rinsaldando la propria presenza consapevole, il discente sgroviglia il filo arianneo perché gli sia finalmente chiaro l'itinerario che lo condurrà fuori dagli intricati e dolorosi labirinti psichici della modernità.



Stefano Delacroix (Taranto, 18 agosto 1966), pubblica nel '94 l'album "Ribelli" (ed. Hobo, distribuzione Sony Music) e nel '97 "La Legge Non Vale" (ed.Hobo, distribuzione Sony Music). Dedicatosi alla carriera di scrittore, pubblica successivamente i romanzi "La Memoria del Mare" (2006, ed. la Riflessione), "Peristalsi" (2007, ed. il Foglio), "Il Sesto" (2008, Lupo editore, 2012 in II° edizione), "Nigredo (2013, ed. I Libri di Emil) e "Calm Beach" (2015, ed. I Libri di Emil). Alchimista e studioso di Filosofia, Onironautismo e tecnologie della psiche, celebra il suo esordio saggistico con “Athanor, la Scienza Segreta del Cuore” (i Quaderni del Bardo edizioni di Stefano Donon 2019).



L’immagine di copertina è di Maximilian Vetrano

Le immagini “Moire” e “Ruota della fortuna” sono di Roberto Shambhu