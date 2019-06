Immagine: © Roberto Magnani [PHOTOGALLERY] Bari - IL GENIO NON ESISTE, E A VOLTE È UN IDIOTA di Barbascura X 02/06/2019 Tanti giovani, forse è il caso di dire solo giovani, al teatro Abeliano di Bari per assistere allo spettacolo IL GENIO NON ESISTE, E A VOLTE È UN IDIOTA di Barbascura X, un pirata della divulgazione scientifica e non solo.



Se immaginate una rappresentazione del tipo di Piero o Alberto Angela, con toni pacati e un linguaggio di facile interpretazione , vi sbagliate di grosso, perché Barbascura X è un comunicatore controcorrente, possiamo dire dirompente che, con un idioma per niente cattedratico, è riuscito ad affascinare i giovani e ad avvicinarli inconsapevolmente alla scienza.



Il sipario si apre e al grido di “ciurma “ appare lui, il pirata Barbascura X.

Ma potreste chiedervi ‘chi è Barbascura X’ ?



Infatti è poco noto per chi non ama avventurarsi nella ragnatela globale di internet , ovvero il web. E’ un famoso youtuber , un musicista ma è soprattutto un ricercatore chimico, ed è tarantino. Il suo lavoro di ricercatore lo ha portato a lavorare fuori dai nostri confini nazionali come in Francia e Olanda . Oltre ad usare provette, beute e microscopi elettronici si è dilettato ad aprire un canale youtube con un format “Scienza brutta” dove per l’appunto fa divulgazione scientifica “a modo suo” con divertenti ma anche interessanti monologhi, che consiglio di visionare.



Dopo anni passati sulla piattaforma web ha fatto un salto, così dal piccolo schermo di un PC e passato sul palco di un teatro e sta portando il suo spettacolo in giro per l’Italia.



La rappresentazione andata in scena all’Abeliano la possiamo sintetizzare come uno “Spettacolo sulla storia della Scienza” dove il nostro ‘pirata’ si è focalizzato sul concetto di “Genio”, dimostrando che la genialità non esiste e non è un attitudine naturale.



Così partendo da Democrito (l’atomista) che nel 460 a.c. sviluppò il concetto di atomo e vuoto solo perché aveva bisogno di soldi; a Isaac Newton noto perché elaborò la scienza della gravitazione universale, ma che nel contempo aveva stilato un libro sui sapori dei metalli e lo ha potuto fare solo assaggiandoli, al solo scopo di trovare la pietra filosofale; a Charles Darwin padre dell’evoluzione, che per anni aveva girato il mondo alla ricerca di nuove specie di animali “solo per poterli mangiare”. Per l’autodidatta Guglielmo Marconi, il nostro ‘pirata’ ha solo parole irriverenti e non poteva terminare lo spettacolo senza nominare Albert Einstein.



Nomi eccellenti che Barbascura X li porta sul piano della normalità e non sulla genialità anzi alcune volte li considera dei veri idioti e spiega agli astanti che occorre studiare, incuriosirsi, porsi sempre delle domande e agire sempre prima degli altri. Anna DeMarzo