9 giugno - Francesca Leone quartet in “Jazz’n bossa” a Trani 09/06/2019 “Jazz a Corte” si declina in bossa. Domenica 9 giugno un nuovo appuntamento con la musica jazz a Palazzo Beltrani a Trani nella Corte Davide Santorsola



Sonorità più calde per il secondo appuntamento con “Jazz a corte”, la rassegna di musica jazz organizzata da Palazzo delle Arti Beltrani con il patrocinio dell’Assessorato alle culture del Comune di Trani, nella corte recentemente intitolata al compianto jazzista tranese Davide Santorsola.



Dopo lo straordinario successo lo scorso 26 maggio del “Larry Franco quartet”, protagonista dell’omaggio alle due voci straordinarie di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, continua il cartellone a firma di Ilario De Marinis.



“La rassegna - secondo il direttore artistico - ha l'obiettivo di proseguire l'attività di divulgazione del jazz e dello swing intrapresa durante il periodo invernale dal Dino Risi Jazz Corner di Trani”.



Domenica 9 giugno sarà il Francesca Leone quartet a deliziarci con “Jazz’n bossa”. Un sound proposto con l'agilità di un ensemble di tutto rilievo: Guido Di Leone alla chitarra, lo stesso Ilario de Marinis al contrabbasso, Fabio Delle Foglie alla batteria e la suadente e accattivante voce di Francesca Leone. La formazione presenterà un repertorio che contempla standard jazz e classici della bossa nova, spaziando tra autori del calibro di George Gershwin, Duke Ellington, Antonio Carlos Jobim, Carlos Lyra, i cui brani verranno riscoperti e riproposti con arrangiamenti assolutamente originali dai quattro musicisti jazz che da anni si esibiscono sui palcoscenici di tutto il mondo.

Nelle altre date in programma, tutte di domenica e con cadenza quindicinale, il 23 giugno il quartetto di Ilario De Marinis presenterà il suo “Bird project”, domenica 7 luglio, a chiusura della rassegna, l’omaggio alle voci femminili del jazz di una grande interprete, Patty Lomuscio, accompagnata dal suo gruppo, con “The Lady in Jazz”.

Un'altra testimonianza della vivacità culturale e di capacità di programmazione del Centro Culturale polifunzionale di Palazzo delle Arti Beltrani che in pochissimo tempo è riuscito a calamitare l’attenzione di un pubblico eterogeneo e appassionato, divenendo una risorsa preziosa per la città di Trani”. Vero e proprio contenitore culturale a tutto tondo, infatti, il palazzo nobiliare, sede della Pinacoteca Ivo Scaringi, è animato da mostre come quella dedicata a Leonardo da Vinci “Il Genio. 500 anni di meraviglia” sino al 30 giugno, ospita inoltre gli appuntamenti con la cultura de I Dialoghi di Trani, cornice idonea ed elegante per la convegnistica di qualità, ma anche per concerti di musica colta e jazz.

Gli appuntamenti di “Jazz a Corte” saranno tutti accompagnati da piacevoli momenti di convialità con degustazioni di prelibatezze pugliesi, sapientemente innaffiate da vitigni autoctoni tra cui l’immancabile Moscato di Trani.

Con il ticket del concerto sarà possibile visitare nella stessa giornata tutte le collezioni del Palazzo delle Arti Beltrani comprese la mostra dedicata a Leonardo da Vinci e la Pinacoteca Ivo Scaringi.

Inizio ore 20,30. Info & prenotazioni: 0883500044

In caso di condizione meteo avverse, il concerto si terrà nel confortevole Salone Beltrani.

Palazzo delle Arti Beltrani, Centro Culturale polifunzionale, via Beltrani 51- Trani (BT).