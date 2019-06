9 giugno - Il Trio De Luca in “Songs” Omaggio a Di Giacomo, Piazzolla e Morricone - Barletta 09/06/2019 IL TRIO DE LUCA AL GOS PER L’ASS. CURCI

“Songs” Omaggio a Di Giacomo, Piazzolla e Morricone

Appuntamento domenica 9 giugno alle ore 19,30



Una Rassegna in crescendo , una Rassegna Giovane, con Talenti e strumenti sempre diversi, con omaggi al Jazz, alla Musica Popolare e alla Canzone d’Autore, presso il Laboratorio Urbano GOS (Giovani Open Space) del Comune di Barletta centro polivalente realizzato nell’ambito del Programma “Bollenti Spiriti” della Regione Puglia. Un “Open Space” che investe sul protagonismo giovanile e considera i giovani la principale risorsa per lo sviluppo di iniziative creative e inedite, di cui i giovani non sono semplici fruitori ma protagonisti attivi, detentori di risorse da scambiare.

Una spettacolare rivelazione quella dei Sudestada con applausi a scena aperta e ripetute richieste di bis, che ha offerto al pubblico presente , ennesimo sold out, una serata all’insegna del divertimento ad alto livello e che conferma la scelta vincente di portare la Musica nella periferia della città, in un ambiente molto accogliente e spettacolare come quello dell’Auditorium del Laboratorio Urbano Gos.

Nuovo appuntamento, domenica 9 giugno, con porta alle ore 19,000 e inizio alle ore 19,30, con il Trio De Luca, Claudia D’Addario al violino, Valentina Leone, soprano e Aquilino De Luca al pianoforte Trio noto sia in Italia che all’estero che propone un repertorio infinito di altissimo livello che spazia dalla Musica Napoletana d’Autore a Faurè e da Morricone a Piazzolla , senza dimenticare autori e brani noti in tutti il mondo e che possono considerarsi ormai patrimonio universale dell’umanità.

Un Trio formato da tre musicisti professionisti che si incontrano e si confrontano rivisitando un repertorio di ampio respiro, spaziando dal repertorio di Morricone ai più celebri brani di Piazzolla, per passare ai più celebri classici della canzone antica napoletana tra Di Giacomo, Costa fino a toccare altri generi del repertorio classico.

La ricercatezza e la brillantezza del suono di Claudia D’Addario e di Aquilino De Luca, unite all’ammaliante voce del soprano Valentina Leone, attraverso i brani più noti sia ai cultori della musica che ai semplici appassionati, si propongono di catturare il pubblico rievocando atmosfere oniriche e al tempo stesso frizzanti e coinvolgenti.

La Rassegna è organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, con il sostegno del Mibac, il Comune di Barletta nell’ambito della Rete RESONANCE - Avviso Triennale di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia.

Porta ore 19,00 Inizio ore 19,30 . Biglietto Posto Unico 5 euro. Acquistabile su www.vivaticket.it, presso i punti vendita vivaticket o, la sera degli eventi, presso il Laboratorio Urbano GOS, viale Marconi, 39, dalle ore 18

Info: Associazione Cultura e Musica "G. Curci” tel. 380 3454431, info@culturaemusica.it ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci