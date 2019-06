Castellana (Bari) - MICHELE MORELLI č il nuovo opposto della New Mater Volley 05/06/2019 Altro tassello, altro grande atleta, nella Città delle Grotte arriva lo schiacciatore Michele Morelli.

Ancora un vero e proprio gran colpo di mercato, lo schiacciatore Michele Morelli, classe ’91, è un nuovo giocatore della BCC Castellana Grotte, e va ad aggiungersi ai compagni Daniele De Pandis e Marco Fabroni, già precedentemente ufficializzati.

A formare il reparto schiacciatori, la compagine castellanese inizia proprio dallo schiacciatore foggiano, un elemento di sicuro affidamento e che vanta alle spalle una carriera di tutto rispetto.

Un tassello importate per la squadra gialloblù, che si assicura uno dei più forti schiacciatori di categoria. Reduce del campionato di serie A2 con la maglia di Mondovì, Michele Morelli cresce nel settore giovanile della sua città Foggia, per poi trasferirsi in Trentino, dove fa un passaggio dalle giovanili alla prima squadra, debuttando anche in Champions League. Dopo un anno si trasferisce a Loreto e subito dopo ritorna in Puglia per vestire la maglia della squadra di Molfetta (2012-2013), ottenendo la promozione in Superlega; un’ulteriore stagione a Cantù per poi arrivare al 2014-15, a Castellana Grotte dove si laurea top scorer del campionato di serie A2, per poi trasferirsi a Spoleto per due anni di fila, dove incontra proprio la New Mater nelle memorabili finali per la promozione in Superlega.

Le prime parole del giocatore: “Sono estremamente soddisfatto di approdare a Castellana Grotte, società che lavora bene ed ha grandissime ambizioni. I motivi che mi hanno spinto a sposare questa causa sono diversi, in primis il fatto di avere a che fare con persone che conosco bene e che stimo molto, e che ripongono in me grandi aspettative. Un particolare, poi, che ricordo con molto piacere anche con il passare degli anni, riguarda la finale di gara 5 persa (dal sottoscritto) 3 a 2 quando ero a Spoleto. In quel momento, per me di grande difficoltà e tristezza, non potrò mai dimenticare la vicinanza di molti tifosi castellanesi che mi hanno inviato personalmente messaggi di vicinanza e affetto, e ora mi sento in dovere di ringraziarli e di sdebitarmi nei loro confronti regalando tutte le più belle soddisfazioni che possiamo e dobbiamo toglierci!

Ho molta voglia di incominciare a lavorare al PalaGrotte e spero di entusiasmare tutti i nostri fans con ottimi risultati e gran gioco!”

SCHEDA DEL GIOCATORE:

Nato il 14/06/1991 a Foggia,

Schiacciatore, 195 cm

CARRIERA

2018/2019 A2 Synergy Arapi F.lli Mondovì

2017/2018 A2 Videx Grottazzolina

2016/2017 A2 Monini Spoleto

2015/2016 B1 Monini Spoleto

2014/2015 A2 Materdominivolley.it Castellana Grotte

2013/2014 A2 Cassa Rurale Cantù

2012/2013 A2 Exprivia Molfetta

2011/2012 A2 Energy Resources Carilo Loreto

2010/2011 A1 Itas Diatec Trentino

2009/2010 A1 Itas Diatec Trentino (dal 21/3/2010)

PALMARES

2011 Champions League

Junior League