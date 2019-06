7 giugno - HospitArti – musica ed altro fuori dal reparto”, Lecce 07/06/2019 “Cambia la musica in ospedale – Percorsi di umanizzazione delle cure”

Programmi e azioni del Servizio Sanitario Regionale e del mondo del Volontariato per l’umanizzazione delle cure e dei luoghi di cura

“Cambia la musica in ospedale” è il titolo del convegno dedicato al tema dell’umanizzazione delle cure, che si terrà presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce il prossimo 7 giugno (venerdì) alle ore 18.00. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione di volontariato C.A.SA. di Lecce in collaborazione con ASL Lecce, concluderà il primo anno del progetto “HospitArti – musica ed altro fuori dal reparto”, che, con il sostegno della Fondazione Megamark, ha portato in ospedale 11 concerti di vari generi musicali e una mostra itinerante di pittura e poesia, da maggio 2018 a maggio 2019.

La riflessione partirà dalla relazione del professor Pietro Refolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Istituto di Bioetica e Medical Humanities.

Proseguirà con la presentazione del percorso di umanizzazione delle cure avviato dalla Regione Puglia, a cura di Giovanni Gorgoni, direttore dell’AReSS Puglia (Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale).

Si darà quindi voce ai rappresentanti delle associazioni impegnate nel mondo della sanità (AVO, Cuori e mani aperte verso chi soffre, TDM-Cittadinanzattiva, Centro Diritto alla Salute del Comitato Consultivo Misto della ASL di Lecce) per illustrare i primi esiti della rilevazione partecipata e per parlare, a partire dalle proprie esperienze, di umanizzazione degli spazi, delle relazioni e dei tempi nei luoghi di cura.

Per l’occasione sarà presente un rappresentante della Fondazione Megamark per presentare l’attività della Fondazione attraverso il bando “Orizzonti solidali”.

Porteranno i saluti istituzionali Rodolfo Rollo (Commissario Straordinario ASL LECCE) e Giampiero Frassanito (Direttore Medico P.O. “V. Fazzi” - Lecce).

L’intento del convegno è offrire un contributo di riflessione e un’occasione di confronto tra i vari attori impegnati nelle strutture della ASL per migliorare la qualità delle degenze: i dirigenti ASL, il personale sanitario, le associazioni di volontariato.

E CONCERTO

Il convegno sarà seguito dal concerto finale, con gli artisti Filippo Bubbico e Dalila Spagnolo che intrecceranno jazz e musica cantautorale italiana.