Editors 7 giugno - Medimex, al via la tre giorni di concerti Si parte con Editors e Cigarettes After Sex - Taranto 06/06/2019 Venerdì 7 giugno, la band britannica e il gruppo americano headliner sul main stage della Rotonda del Lungomare. Apre la serata Julielle. Altro palco in Villa Peripato con gli inglesi Clock Dva, Giunto di Cardano, James Senese con Napoli Centrale e i rapper Ensi e Johnny Marsiglia. Nel corso della giornata Incontro d’autore con Mezzosangue e lezione su Woodstock con Ernesto Assante e Giovanni Canitano.



Al Medimex, in corso a Taranto, venerdì 7 giugno iniziano i concerti con la prima delle tre giornate di live in programma per tutto il weekend. Due i set in contemporanea sul main stage della Rotonda del Lungomare e sul palco della Villa Peripato.



Sul main stage si parte alle ore 20.00, con una tappa del tour Aliens and Flowers della salentina Julielle, al secolo Giulia Migliore, portavoce di un raffinato elettro pop. Alle ore 21.00 riflettori sul dream pop degli americani Cigarettes After Sex, la band texana (di stanza a New York) diventata uno dei maggiori fenomeni della scena indie grazie al ‘passa parola’ e a decine di milioni di visualizzazioni su youtube. Il singolo d’esordio autoprodotto, “Nothing’s Gonna Hurt You Baby”, ne ha totalizzate 46 milioni, “Affection” oltre 23 milioni. Nel 2017 il debutto in formato “large” con un album che porta il nome del gruppo. Alle ore 22.30 salgono sul palco gli Editors, la neo post-punk band che di recente ha pubblicato “The Blanck Mass Sessions”, disco che ospita in veste più elettronica e sperimentale alcune tracce dell’album “Violence” del 2018, cioè così come erano state inizialmente pensate dal procuder Blanck Mass. Ancora biglietti disponibili al botteghino situato nei pressi del main stage, in via Giovinazzi angolo Lungomare.



Ricca la programmazione anche sul palco di Villa Peripato, dove i concerti sono a ingresso libero. Si inizia alle ore 20.00 con i britannici Clock Dva, epigoni della scuola dei Kraftwerk. Alle ore 21.00 appuntamento con il Kadima Live dei Giunto di Cardano, alternative band foggiana con venature psichedeliche. Alle ore 22.00 il sassofonista James Senese presenta “Aspettanno ‘o tiempo” con lo storico gruppo Napoli Centrale composto da Luigi De Rienzo (basso), Agostino Marangolo (batteria) ed Ernesto Vitolo (tastiere). Alle ore 23.00 ultimo set della serata con i rapper Ensi e Johnny Marsiglia e il loro show all’insegna del puro freestyle.



Tantissime le attività previste nel corso della giornata. Alle ore 12, al Caffè Letterario Cibo per la Mente, in via Duomo, si presenta il libro “Woodstock ‘69” di Ernesto Assante, che sempre sul festival americano alle ore 18, nella Villa Peripato, terrà una “Lezione di musica” con il fotografo Giovanni Canitano, testimone diretto dell’edizione del venticinquennale di Woodstock. Alle ore 16, all’Università, previsto l’“Incontro d’autore” con Mezzosangue, al secolo Luca Ferrazzi, il rapper in ascesa che con il secondo album “Tree-Roots & Crown” è recentemente balzato in testa alla classifiche di vendita degli album in vinile.



All’Università previsti i workshop riservati agli operatori che vogliono saperne di più su come affrontare il mercato della musica, l’industria discografica, il mondo dei live e i rapporti tra musica e intelligenze artificiali. In programma i laboratori Lo spettacolo deve continuare (in sicurezza)! animato da Domenico Magnante (Con.T.A.R.P. Centrale Inail), Luca Rossi (Inail Ricerca Dit). Davide Sani (Inail C.T.E. Centrale), Angelo di Summa (SPESAL Taranto) e Davide Geoffrey Svampa (Inail Ricerca Dit), Suonare dal vivo: regole, ruoli e contratti nel mercato dei live condotto da Emanuela Teodora Russo (Note Legali), Audience development con Francesco Mariotti (Pisa Jazz Festival). Gli innovatori pugliesi saranno protagonisti di Aperitivo PIN, incontro di networking con gli ospiti internazionali presenti al Medimex promosso da ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia. I Face to face(s) di venerdì 7 giugno sono con Jordi Fosas (direttore artistico di Fira Mediterrània, Manresa, Catalogna), Loredana Franza (Project Manager di Semente, associazione che organizzata Jazz i Parken/Women International Jazz Festival/Lusofoni/Jazzambassaden a Stoccolma, in Svezia), Veronica Pessoa (dirigente e membro del comitato consultivo della Semana Internacional de Música di San Paolo del Brasile), Annamaria Rigotto (curatrice del Festival Casa de Fulô Prod, a Rio de Janeiro), Annamaija Saarela (amministratore delegato del G Livelab Tampere, in Finlandia) e Soraya Da Silva (co-fondatrice dell’agenzia parigina di world music, Helico Music).



Negli spazi dell’Università sono, inoltre, in programma le presentazioni degli operatori. Venerdì 7 giugno appuntamento con la XX edizione di Giovinazzo Rock Festival e Your Live-Il tuo Music Advisor.



Sin dalla mattinata, tra la sede dell’Università e l’Istituto Paisiello, proseguono le lezioni di Songwriting Camp e Musicarium e Musicarium Advanced.



Inoltre, sono aperte le mostre “Woodstock & Hendrix: The Revolution. Fotografie di Baron Wolman e Donald Silverstein” (dislocata tra l’Università e il Museo MArTa) e “Wonderwall and Exhibition about Oasis” e “Rocks and Shots” con gli scatti di Henry Ruggeri e memorabilia (Galleria Comunale).



Infine, in Villa Peripato è aperto il Medimex Music Market, grande spazio dedicato alle etichette indipendenti e ai collezionisti di vinili con dj set, aperitivi musicali e molte altre iniziative (dalle ore 17 sino al termine dei concerti).





Per il programma completo, www.medimex.it.