"TRATTI D’AMORE": A CAPURSO MOSTRA DEL WEDDING MADE IN ITALY 06/06/2019 Fotografi, fioristi, chef, parrucchieri, estetisti, musicisti, dj, allestitori, planner e naturalmente artigiani della sartoria da gran cerimonia: tutto quello che serve per prepararsi al grande passo sarà in mostra a Capurso questo fine settimana.

Si intitola “Tratti d’Amore” la mostra del wedding party che sabato 8 e domenica 9 giugno, dalle 19.00 in poi, porterà per due sere davanti al sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo alcuni tra i migliori artisti e professionisti del wedding style Made in Italy, trasformando Piazza Matteotti in uno uno show-room espositivo a cielo aperto con tanto di passerella per il Fashion Show finale.

E ad arricchire il programma, sabato sera attesissimo spettacolo dei dee-jay Marvin & Andrea Prezioso.

L’ingresso è gratuito.

L’evento è realizzato dal DUC diffuso Capurso-Triggiano.

Il DUC (Distretto Urbano del Commercio) è lo strumento voluto dalla Regione Puglia per rilanciare il piccolo commercio di prossimità e le produzioni locali di qualità.

“Da diversi anni a questa parte – ha detto Francesco Crudele, sindaco di Capurso e presidente del DUC – tante coppie vengono da tutto il mondo nella nostra regione per sposarsi, con tutto quello che questo vuol dire in termini di valore aggiunto per il nostro territorio. È importante intercettare questo fenomeno per presentarci a una “utenza” internazionale nel modo giusto, mettendo in mostra le tante eccellenze che in questo settore possiamo vantare.

Il “Wedding style”, proprio per la sua trasversalità, può infatti rappresentare un importante volano di sviluppo per diversi settori della nostra economia, da turismo anche religioso alla gastronomia all’artigianato tipico; per tutto questo, assieme al Sindaco di Triggiano e ai presidenti di Confcommercio e Confesercenti abbiamo deciso di puntare su “Tratti d’Amore” come evento per “battezzare” il nostro DUC. L’evento è costruito con grande professionalità e crediamo possa rappresentare una vetrina per le eccellenze del nostro territorio e uno stimolo a fare squadra per crescere insieme.”

Il DUC diffuso Capurso Triggiano è una associazione composta dai Comuni di Capurso e Triggiano, da Confcommercio e Confesercenti.