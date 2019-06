Putignano (Bari) - Vvelati gli ospiti del Festival FATTI DI STORIE 06/06/2019 FATTI DI STORIE 2019

TRE GIORNI DI TEATRO, CINEMA E MUSICA



La quarta edizione del Festival porterà a Putignano, tra gli altri, gli attori Davide Enia e Giampiero De Concilio e la giovane cantautrice Maria Antonietta



PUTIGNANO – La nuova edizione di FATTI DI STORIE è ormai alle porte: quattro giornate e sei eventi fra teatro, cinema, musica e letteratura, dedicati a temi quantomai contemporanei, con ospiti di rilievo come Davide Enia, autore ed interprete dello spettacolo L'ABISSO - recentemente vincitore del prestigioso Premio Hystrio Twister 2019 -, Maria Antonietta, giovane cantautrice marchigiana vincitrice del premio KeepOn e considerata una delle rivelazioni assolute del panorama musicale indipendente italiano e Giampiero De Concilio, vincitore del Premio Nuovo Imaie come “Miglior attore emergente italiano”.



Il Festival, giunto alla sua quarta edizione, vede la collaborazione di varie realtà del territorio: UBUNTU – Autoproduzioni Culturali, I MAKE, L’Isola Che Non C’è, LunAzioni, La Biottega, Natura sì, Gifin studio di ingegneria, Gruppo Hub Mangini e Happy Network, una rete di realtà virtuose e attive, non solo a livello locale, anche nel mondo della cultura e della promozione sociale.



Si inizia con l'ANTEPRIMA il 21 giugno: uno singolare STAFFETTA POETICA, due attori ed un musicista che condurranno i presenti alla (ri)scoperta di alcuni luoghi suggestivi del centro storico di Putignano. Appuntamento (prenotazione consigliata) alle 19 presso sinensis, in P.zza Plebiscito. A seguire, alle 20.30, tutti a Coopera (C.so Garibaldi 42) per CICLOSTAFFETTA DA ROMA A RIACE - RACCONTI DI UN VIAGGIO. Ingresso gratuito per entrambi gli incontri.



Il Festival entra nel vivo il 28 giugno con il reading-concerto di Maria Antonietta "Sette ragazze imperdonabili", in tour già da qualche mese con enorme successo di pubblico. Il 29 giugno doppio appuntamento: alle ore 19 Focus sul tema "ETICA, CULTURA, ECONOMIA: L'UTOPIA POSSIBILE." che vedrà la partecipazione di

Fabio Brescacin (Presidente ECOR NaturaSì), Aldo Patruno (Direttore Politiche Culturali Regione Puglia), Vincenzo Netti (Essenze di Puglia) e Marco Notarnicola (XFARM Agricoltura Sociale); a seguire alle 20.30 ci sarà la proiezione del film UN GIORNO ALL'IMPROVVISO di Ciro D'Emilio, candidato a 2 Nastri d'Argento, e che è valso ad Anna Foglietta il Premio Fice come “Miglior attrice dell’anno” ed a Giampiero De Concilio (presente in sala) il Premio Nuovo Imaie come “Miglior attore emergente italiano” ed il Premio Biraghi come Nuova Rivelazione del cinema italiano.

Si conclude il 30 giugno con lo spettacolo teatrale Vincitore del Premio Hystrio Twister 2019 “L'ABISSO” di e con Davide Enia (musiche in scena Giulio Barocchieri).



Un festival di Teatro, Cinema e Musica, per respirare l'umanità del nostro presente.