TAPPA A BARLETTA PER IL “DOWN TOUR” 07/06/2019 Il “Down Tour” è l’iniziativa itinerante promossa su scala nazionale per celebrare il 40° anniversario dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD). Con l’ausilio di un camper attrezzato partito da Roma lo scorso 21 marzo in concomitanza della giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sindrome, la manifestazione ha lo scopo di dimostrare i progressi e gli obiettivi raggiunti durante i quattro decenni di attività associativa. Barletta ospita una tappa del “Down Tour” grazie al patrocinio concesso dalla locale Amministrazione (Assessorato alle Politiche Sociali).



Le iniziative previste in città: nella giornata odierna, il camper sosterà presso il centro commerciale Ipercoop dove, sino alle ore 21, i ragazzi faranno informazione, distribuzione di volantini e proiezione di filmati sulla sindrome.



Sabato 8 giugno, dalle ore 17.30 alle 22, nei pressi del rivellino del Castello, in un bar all’aperto allestito per l’occasione i ragazzi si cimenteranno nella preparazione di cocktail analcolici e di caffè, dimostrando, come osservano gli organizzatori “che anche loro possono e devono lavorare per raggiungere l’autonomia”.

Domenica 9 Giugno, alle ore 20.30 nella medesima location del Castello sarà inscenato il musical “Vieni a vedere perché” con la collaborazione del gruppo teatrale “Fatti di sogni”.



Lunedì 10 giugno partenza per i successivi eventi, programmati sino ad ottobre. Prossimo appuntamento in calendario sempre nel territorio provinciale, a San Ferdinando di Puglia.