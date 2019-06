Castellana (Bari ) New Mter volley - Ingaggiato Filippo Vedovotto 08/06/2019 Procede a gonfie vele il mercato in casa New Mater, e comincia così a prendere forma e sostanza il nuovo roster targato A2 2019/20, che con l’ingaggio di Filippo Vedovotto, nell’ultima stagione in superlega a Siena, inserisce un altro prezioso tassello e assicura alla corte di Mister Mastrangelo un atleta esperto e completo con spiccate caratteristiche in attacco su palla spinta e che ritroverà a Castellana Grotte l’ex compagno di squadra Marco Fabroni con cui il feeling è consolidato.

Soddisfazione da parte della Società: “Filippo è un atleta che abbiamo seguito e voluto fortemente, siamo certi che farà ottime cose con noi”, le parole del DS Bruno De Mori.

Vedovotto, classe ’90 per 192 centimetri, ha alle spalle un sostanzioso curriculum, dato il suo inizio proprio nelle giovanili della storica Sisley Treviso, con la quale esordisce in serie A1 nella stagione 2008/2009. Subito dopo viene ingaggiato dalla Pallavolo Città di Castello e successivamente dalla squadra di Milano, facendo così 2 anni in serie A2, per poi proseguire per due stagioni nella pallavolo Padova, con la quale conquista sia la Coppa Italia di serie A2 che la promozione in A1. Al termine del campionato viene ceduto in prestito, per concludere la stagione, al Narbonne Volley, squadra francese; Nella stagione 2014/2015 veste la maglia della squadra di Vibo Valentia, rimanendoci per due stagioni, con cui vince per due anni consecutivi la Coppa Italia di serie A2. Resta nel campionato cadetto anche per la stagione successiva nella Emma Villas Siena, con cui si aggiudica la Coppa Italia di categoria 2016-17 e ottiene la promozione in Serie A1, categoria dove milita con la stessa squadra nella stagione 2018-19.

Lo schiacciatore veneto si descrive entusiasta in merito all’avventura in gialloblù, e lo fa con queste parole: “La New Mater è una realtà molto ambiziosa e competitiva, proprio quello che cerco in una società. Sono molto felice di approdare a Castellana Grotte, una squadra e una città dove la pallavolo è molto sentita.

Sono sicuro che ci toglieremo molte soddisfazioni visto il buon lavoro che la società sta facendo.

Qui ritrovo Marco Fabroni, Vincenzo Mastrangelo e Giorgio De Togni, tre uomini con cui ho condiviso molti bellissimi traguardi e successi.

Non vedo l'ora di iniziare e poter dare il mio massimo per i colori giallo blu”.



SCHEDA DEL GIOCATORE

Filippo Vedovotto

Nascita: 02/12/1990 San Donà di Piave

Naz.Sportiva: ITA

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 192 cm



Stagione Serie Squadra .



2018/2019 A1 Emma Villas Siena

2017/2018 A2 Emma Villas Siena

2016/2017 A2 Emma Villas Siena

2015/2016 A2 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2014/2015 A2 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2013/2014 A2 Tonazzo Padova

2013/2014 A Narbonne Volley

2012/2013 A2 Tonazzo Padova

2011/2012 A2 CheBanca! Milano

2010/2011 A2 Gherardi Svi Città Di Castello

2008/2009 A1 Sisley Treviso dal 10/1/2009

2007/2010 Giov. Sisley Treviso