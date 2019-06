[PHOTOGALLERY] Le telecamere di Freedom - Oltre il confine con Roberto Giacobbo a Gravina in Puglia (Bari) 09/06/2019 Roberto Giacobbo alla scoperta dell’habitat rupestre gravinese

Appuntamento su Rete 4 Martedì 11 Giugno a partire dalle 21.25





Puntano su Gravina in Puglia le telecamere di Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo condotto da Roberto Giacobbo, giunto alla seconda stagione, in onda in prima serata tutti i Martedì su Rete 4.

Gli ascolti confermano che i fedelissimi, i #giacobbers, si attestano ogni settimana intorno al 5% medio, con oltre un milione di persone che seguono puntualmente Roberto Giacobbo e la sua troupe, che grazie a permessi speciali, raggiungono luoghi meravigliosi, normalmente inaccessibili o sconosciuti ai più. La settimana scorsa la Puglia è stata protagonista con Castel del Monte, visto come mai prima d’ora: immagini incredibili, scene curate in ogni dettaglio e riprese da diversi punti di vista, che accompagnate dal volo del drone toglievano il fiato. E poi una ricostruzione realizzata attraverso una scansione a “nuvola di punti”, capace di dissolvere le mura del castello e mostrare quanta maestria abbiano avuto gli architetti di Federico II di Svevia. Questa settimana, invece, la troupe e il suo capitano Roberto Giacobbo, addentratisi col loro possente truck anche negli stretti vicoli della città del grano e del vino, daranno ampio spazio all’habitat rupestre gravinese ed al racconto della storia di una città scavata ed edificata nella pietra in tempi antichissimi, con l’acqua a plasmare ambiente e paesaggio. Spettacolari anche le riprese dedicate alla chiesa rupestre di san Michele delle Grotte, tra le più affascinanti al mondo. A collaborare, sotto il profilo logistico, alla riuscita della tappa gravinese di Freedom-Oltre il confine, insieme al Comune, anche il Consorzio turistico “Gravina in Murgia”, lo Iat Gravina e la Fondazione “Ettore Pomarici Santomasi”. «Ringrazio Rete 4, ed in particolare Roberto Giacobbo ed il suo team – dice il sindaco Alesio Valente – per aver voluto riservare attenzione alla nostra città ed alla sua storia, a testimonianza dell’importanza che essa riveste nel panorama culturale italiano: è per noi un importante riconoscimento».

Tutto nella prossima puntata di Freedom. Naturalmente su Rete 4, Martedì 11 Giugno, con inizio alle 21.25.