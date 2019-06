Latiano (Brindisi) - PRESENTAZIONE BASKIN PER TUTTI E RACCOGLI UN TAPPO… PER UN SOGNO 10/06/2019 Si terrà mercoledì 12 giugno la presentazione del Baskin per tutti e il progetto raccogli un tappo per un sogno. A partire dalle 18:00 presso il Campetto Sportivo della Parrocchia del Sacro Cuore di Latiano si terrà la consegna dei tappi raccolti nelle scuole, nelle attività e dai cittadini.

A seguire partita di Baskin con la squadra Moveu Basket Avetrana, musica e divertimento con Betty Schiavone Live.

Il baskin è una attività sportiva inclusiva che si ispira al basket.

Promotrice è l’associazione AGe sezione di Avetrana che, ispirandosi ai valori della Costituzione italiana, alle Dichiarazioni internazionali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo e all’etica cristiana, intende partecipare alla vita scolastica e sociale per fare della famiglia un soggetto politico, perché educare richiede “competenza” e perché associazione vuol dire superamento della solitudine, ricchezza progettuale, forza di intervento, partecipazione democratica, animazione sociale e capacità di incidere.

L’Associazione AGe, genitori, è presieduta da Annamaria Leobono che è anche responsabile baskin scuola presso USR e referente della Sezione Territoriale Puglia e Basilicata. Per favorire la diffusione di questo sport e rafforzare l’inclusione, l’associazione ha lanciato la campagna di raccolta tappi di plastica di tutti i tipi, per finanziare l’acquisto di carrozzine da basket da donare a giovani giocatori.

Un pomeriggio di festa e di sensibilizzazione con ingresso libero organizzato dall’Amministrazione comunale di Latiano in collaborazione con l’Associazione AGe di Avetrana, Idea Radio e Giancosimo Pagliara, Fiduciario Coni.

Il Baskin è per VIVERE SENZA BARRIERE NELLA TESTA E NEL CUORE.