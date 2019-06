11 giugno - “Do Re Mi Fa. Oritani di ieri e di oggi ammaliati dalla musica” a Oria (Brindisi) 11/06/2019 Martedì 11 giugno 2019 alle ore 19.30, la Sala Gassman del Cinema Teatro Salerno (Via A. Manzoni) a Oria, ospiterà la presentazione ufficiale dell’opera di Angelo Galiano “Do Re Mi Fa. Oritani di ieri e di oggi ammaliati dalla musica”, edito da Edizioni Esperidi, corposo saggio sulla tradizione musicale di Oria.

Porgeranno il saluto: Maria Lucia Carone sindaco di Oria, Alfredo Di Napoli della Società di Storia Patria per la Puglia, Barsanofio Chiedi dell’Archeoclub d’Italia sez. di Oria, Emilio Pinto del gruppo di Promozione Umana, sez. di Oria.

Insieme all’autore interverranno: Luigi Neglia della Società di Storia Patria per la Puglia, Francesco Spada direttore di Casa Museo Spada-Strumenti musicali antichi (Lecce), Claudio Martino editore.

La conduzione della serata sarà affidata a Pierdamiano Mazza presidente dell’ass. Culturale “Il Pozzo e l’Arancio”. La serata sarà allietata dalle incursioni musicali della Ciak Dance Academy-Oria.



Il libro. Il territorio oritano possiede una tradizione musicale ricca e varia, anche nelle sue contaminazioni, non sempre conosciuta e pertanto non tutelata e valorizzata.

Il lavoro di ricerca e recupero condotto da Angelo Galiano, mira alla catalogazione di tale tesoro poiché “fotografa” la musica del proprio paese a partire dai primi del ’900 ad oggi. Nel libro sono ampiamente trattati vari generi musicali quali la musica colta, la musica da banda, quella rock e quella popolare, di rievocazione medievale, sacra, inedita.



L’autore. Angelo Galiano è nato nel 1945 ad Oria (Brindisi) dove vive ed opera. In precedenza, ha fatto esperienza di giornalismo nella redazione del quindicinale brindisino “Il Meridionale” e nella Scuola Primaria come docente. Interessandosi del raduno biennale della famiglia Galiano (un centinaio di nuclei disseminati nelle varie regioni italiane), ha curato i vari documentari degli incontri, la ricerca e la stampa della mappa genealogica, alcuni “Quaderni della Memoria” e il sito www.famigliagaliano.it. Ha vinto il concorso nazionale di poesia indetto dall’Associazione “Il Pozzo e l’Arancio” (2007). Nel 2013 ha pubblicato, sempre per i tipi di Esperidi, “Oltre la coperta della zia. Oria. Tracce di un vissuto (anni ’30 - ’60) in alcune campagne salentine”.